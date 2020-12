11 millions de téléviseurs connectés dans le monde pour Samsung !

Eh oui, c’est le nombre de téléviseurs connectés que Samsung a vendus dans le monde entier au troisième trimestre 2020. 11 millions de téléviseurs connectés qui ont fait grimper les chiffres du constructeur coréen.

De nos jours, le marché de l’écran plat de salon passe forcément par un téléviseur connecté. Et pour cause, ceux-ci offrent à leur utilisateur la possibilité d’accéder à certains services en ligne comme Netflix, YouTube, Disney+. Des téléviseurs connectés qui offre aussi la possibilité de surfer ou pourquoi pas faire de la vidéo-conférence. Un peu comme dans « Retour vers le Futur 2 ».

Samsung grand gagnant de ce troisième trimestre 2020 des téléviseurs connectés.

De fait, selon les dernières recherches du service TV streaming platforms de Strategy Analytics, Samsung est la marque qui s’en sort le mieux. Avec ce dernier chiffre de vente, il y a désormais plus de 155 millions de téléviseurs intelligents Tizen OS utilisés dans le monde. Pour rappel, Tizen OS est le système d’exploitation du géant coréen qui vient équiper ses téléviseurs. Mais pas seulement.

En outre, les chiffres de cette année montrent une augmentation de 23 % pour ce segment. Par ailleurs, de manière globale, ce dernier trimestre a engendré pas moins de 81,3 millions d’unités au troisième trimestre.

Pour le marché, cela représente une augmentation par rapport à 2019 de 19%. Une augmentation qui est en outre liée au confinement du Covid-19.

« Samsung se concentre maintenant sur la monétisation de sa plate-forme de streaming tizen OS TV en pleine croissance pour les annonceurs et les fournisseurs de contenu. La société a fait la promotion de la plate-forme fortement ces derniers mois comme il cherche à gagner le leadership dans l’espace publicitaire TV connecté, l’un des segments les plus dynamiques de l’industrie de la publicité vidéo »

souligne le bureau d’étude et de recherche.

Un marché qui devrait encore grimper.

À noter au passage que le segment des consoles de jeux a lui aussi augmenté. Ce qui laisse prévoir encore une belle hausse pour le secteur des téléviseurs connectés. De plus, les prix sont en constante évolution à la baisse. De fait, de nos jours, il devient aisé de trouver un écran de salon de 64 pouces alias 164cm pour moins de 1000€.

En outre, il semblerait que pour les nouveaux acheteurs se focalisent notamment sur une taille d’écran plus grande qu’auparavant. À tel point que désormais les formats entre 55 pouces et 70 pouces deviennent la norme.

De fait, après les flops de l’écran incurvé et de l’écran 3D, il semblerait que les constructeurs misent à la fois sur la taille d’écran et sur la résolution. De fait, désormais la plupart des écrans sont 4K. Certains visent la 8K, mais à l’heure actuelle peu de service en ligne ne propose des films en 8K. Par ailleurs, la télévision dite « classique » est encore loin de proposer du contenu 8K. Dès lors, le bon compromis semble ne effet être de la 4K et du 64 pouces.

Et avec le Black Friday « Reporté » qui approche ce vendredi en France, on devrait s’attendre à de belles promotions sur les écrans.