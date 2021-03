Lenovo 14e Gen 2 et 100e, 300e,500e Gen 3, les nouveaux Chromebook de Lenovo.

Avec les Lenovo 14e Gen 2 et 100e, 300e,500e Gen 3, Lenovo, qui est un acteur majeur dans le monde du PC portable, annonce cette semaine la sortie de sa nouvelle génération de Chromebook.

Le marché du Chromebook n’a jamais vraiment décollé. Et pour cause, ces PCs qui sont totalement dépendant des services Google en ligne ont du mal à séduire un public qui se veut par ailleurs, de plus en plus prudent sur l’usage de leurs données.

À cet effet, les Chromebook essaient de plus en plus de s’orienter vers le système éducatif. La grande force de ces PC portables étant avant tout leur prix relativement bas par rapport à un PC portable classique.

Cela n’empêche cependant pas certaines marques comme Lenovo de continuer à proposer des Chromebook. Cette fois la marque met à jour toute sa gamme pour proposer les nouveaux Lenovo 14e Gen 2 et 100e, 300e,500e Gen 3.

Lenovo 14e Gen 2 et 100e, 300e, 500e Gen 3 des Chromebook conformes à l’enseignement.

Ainsi, la marque annonce avoir revu sa copie et mis à jour sa gamme de Chromebook pour que ceux soient aux normes et aux besoins du segment de l’éducation.

Et elle nous le confirme :

« Les nouveaux ordinateurs portables conçus pour l’enseignement ont évolué pour s’adapter aux nouvelles contraintes de l’apprentissage à distance. Tous les modèles sont conformes à la norme indépendante MIL-SPEC 801H. En outre, les spécifications de Lenovo en matière d’éducation prévoient des ports et des charnières renforcés, avec des bords renforcés en caoutchouc pour protéger des chutes accidentelles. La résistance aux liquides a été améliorée de près de 10 %2 et le verre Corning® Gorilla Glass offre une meilleure protection de l’écran ».

Mais la marque ne se limite pas à ces changements. Ainsi, les nouveaux modèles héritent également des dernières normes en matière de Wi-Fi ave des processeurs Intel® Wi-Fi 6. En outre, la marque propose même en option une solution 4G-LTE. De quoi pouvoir se connecter où que vous soyez. Et ce, même si vous êtes dépourvu d’une connexion haut débit.

Enfin, détail intéressant, Lenovo a équipé ses PC portables d’un obturateur physique pour la webcam. Pour ce qui est de leur taille, le Lenovo 14e Gen 2 est doté d’un écran 14 pouces. Les Lenovo 100e, 300e et 500e Gen 3 présentent un écran de 11,6 pouces et une finition grise et un design moucheté et des points blancs sur les bords renforcés gris.

Prix et disponibilité.

La sortie de ces différents modèles est comprise courant du mois de mai 2021. Les prix varient selon les modèles entre 334$ et 429$.