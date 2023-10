1 personne sur 2 dans le monde possède un smartphone !

La GSMA a révélé que le taux de possession de smartphones dans le monde était de 54 % à la fin de 2022, la grande majorité de ces 4,3 milliards de personnes utilisant les services Internet mobiles. Un rapport qui reporte l’état de la connectivité Internet mobile.

Dans son dernier rapport annuel sur la Connectivité Mobile, l’Association GSMA a dévoilé des données percutantes concernant la possession de smartphones à travers le monde. À la fin de l’année 2022, le taux de propriétaires de smartphones s’élevait à 54 %, englobant ainsi la grande majorité des 4,3 milliards d’individus ayant accès aux services internet mobiles.

Le smartphone, plus connecté que jamais à Internet.

Le rapport que vient de nous délivrer l’Association GSMA confirme ce que nous constatons tous les jours. Le taux de propriétaires de smartphones s’élève à 54 % à la fin de l’année 2022. Ainsi, près de 4 milliards des 4,6 milliards de personnes ayant utilisé les services internet mobiles à la fin de 2022 le faisaient par le biais de smartphones, tandis que le reste optait pour des téléphones basiques.

C’est la première fois que l’organisation divise les chiffres d’utilisation de l’Internet mobile par type d’appareil.

Une situation rendue possible à la fois par les performances des smartphones, mais aussi par la couverture en réseau mobile par les opérateurs assez conséquente. Ainsi, le rapport de la GSMA souligne que la couverture Internet mobile était « relativement inchangée » par rapport à 2021, avec 95 % de la population mondiale couverte. Les 5% restant dépourvus de connexion internet mobile se trouvant soit dans des zones rurales (et souvent difficile d’accès pour mettre en place les équipements), soit des zones peu peuplées et qui dès lors n’incitent pas les opérateurs à investir.

Par ailleurs la GSMA souligne un détail concernant les nouveaux utilisateurs :

« Un peu plus des trois quarts des nouveaux utilisateurs de l’Internet mobile en 2022 provenaient de pays à revenu faible ou intermédiaire ».

Preuve que l’internet mobile s’engouffre dans tous les pays et toutes les strates des sociétés dans le monde. Elle souligne également que seuls 23% des personnes âgées de 18 ans et plus « n’utilisent toujours pas l’Internet mobile bien qu’elles soient couvertes par un réseau mobile à haut débit ».