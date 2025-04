Bon plan Samsung Galaxy S24 : le fleuron de Samsung à 699 € seulement

Le Samsung Galaxy S24 est aujourd’hui proposé à un tarif extrêmement attractif de 699 € dans sa version 128 Go. Un prix qui bouscule le marché, tant il est rare de voir un flagship aussi récent passer sous la barre des 700 euros. L’occasion est idéale pour s’équiper d’un smartphone haut de gamme, sans faire exploser son budget.

Samsung poursuit sa montée en puissance dans l’univers mobile avec un modèle toujours plus affiné. La gamme Galaxy s’étoffe et séduit aussi bien les technophiles que le grand public, en misant sur une puissance de calcul accrue, une qualité photo soignée et une expérience utilisateur enrichie par l’intelligence artificielle.

Écran AMOLED 6,2’’ : une immersion totale

Avec sa dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, le Galaxy S24 frappe fort dès le premier regard. Résolution FHD+, fréquence de rafraîchissement à 120 Hz, luminosité élevée… L’écran coche toutes les cases d’un affichage fluide et vibrant. Compact et léger, le format séduira ceux qui veulent un smartphone performant sans basculer dans le format tablette.

Puissance maîtrisée : Exynos 2400 et 8 Go de RAM

Sous le capot, le Samsung Exynos 2400, gravé en 4 nm, alimente ce smartphone. Une puce qui gère sans broncher le multitâche, les jeux, et les applications les plus gourmandes. Couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 4.0, l’ensemble offre une réactivité de tous les instants.

La batterie de 4000 mAh assure une bonne autonomie, complétée par la charge rapide 25 W. De quoi tenir une journée complète en usage intensif, avec une recharge rapide si besoin.

Un trio photo polyvalent

Côté photo, le Galaxy S24 s’inscrit dans la continuité des précédents modèles tout en affinant ses résultats :

Capteur principal de 50 Mpx (f/1.8) avec stabilisation optique

Ultra grand-angle de 12 Mpx pour les paysages et les groupes

Téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique x3

En frontal, on retrouve une caméra de 12 Mpx parfaitement taillée pour la visioconférence et les selfies. Les clichés gagnent en netteté, les couleurs sont équilibrées, et le traitement logiciel via IA optimise automatiquement les scènes.

Android 14 et One UI 6.1 : l’ergonomie Samsung

L’interface One UI 6.1, basée sur Android 14, reste l’un des points forts des smartphones Samsung. Elle permet une personnalisation poussée, une navigation fluide, et introduit plusieurs fonctions IA comme le résumé de texte, la retouche photo intelligente, et la traduction en direct des appels.

Samsung garantit aussi un long suivi logiciel : 7 ans de mises à jour sont annoncées, un argument de poids pour ceux qui souhaitent garder leur appareil longtemps.

Un smartphone sécurisé et bien connecté

La 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, la eSIM ou encore le NFC sont bien évidemment au rendez-vous. Le lecteur d’empreintes est intégré sous l’écran, et le smartphone bénéficie d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière.

Récapitulatif technique

Écran : 6,2 pouces Dynamic AMOLED 2X, FHD+, 120 Hz

Processeur : Exynos 2400

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go UFS 4.0

Photo arrière : 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx

Caméra frontale : 12 Mpx

Batterie : 4000 mAh, charge rapide 25W

OS : Android 14, One UI 6.1

Connectivité : 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM

Sécurité : Capteur sous l’écran, reconnaissance faciale

Résistance : IP68, aluminium renforcé

