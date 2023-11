Le futur Samsung Galaxy Fold 6 doté d’un stylet amovible et aimanté ?

Alors que le Samsung Galaxy Fold 5 est à peine sorti depuis quelques mois, le Samsung Galaxy Fold 6 futur fait déjà parler de lui. Et ce, suite à un brevet qui fait référence à la possibilité d’un stylet qui serait aimanté au téléphone soit sur le côté soit à l’arrière.

Le smartphone pliable est en train de révolutionner l’industrie de la téléphonie mobile, et le Samsung Galaxy Fold est l’un des modèles phares de cette nouvelle ère. Et désormais on découvre d’autres modèles de smartphone qui propose ce même type de smartphone.

Et il semblerait que Samsung ne soit pas près d’arrêter. Ainsi, des fuites sur des brevets concernant l’arrivée du futur smartphone pliable sont apparues.

Samsung Galaxy Fold 6, un futur pliable muni d’un stylet.

C’est notre contact de Studimo qui nous a contactés pour nous fournir cette information. Une information qu’ils ont trouvée en collaboration avec David de @xleaks7. En effet, un brevet faisant référence au Samsung Galaxy Fold 6 fait état d’un stylet qui peut être fixé à l’extérieur du Galaxy Fold 6, soit sur la coque arrière, soit sur le côté du smartphone.

Cette approche innovante élimine le besoin d’un étui de stylet séparé, rationalisant ainsi l’expérience utilisateur.

« La vision de Samsung, telle que décrite dans le brevet, est de rendre ses appareils pliables aussi minces que possible. Cependant, l’intégration d’un emplacement pour stylet dans l’appareil peut ajouter du volume, ce qui entraîne un profil global plus épais. La nouvelle solution consistant à fixer le stylet à l’extérieur du smartphone semble être un élément de conception clé pour la prochaine génération d’appareils pliables. De plus, le brevet fait allusion à des possibilités intéressantes pour la fonctionnalité du stylet. Cela suggère que le nouveau stylet peut intégrer plusieurs boutons, ouvrant ainsi un monde de possibilités pour des interactions et une productivité améliorées ».

nous confie studimo.

Le Samsung Galaxy Fold 6, plus proche plus que jamais des premiers Galaxy Note.

Avec l’intégration de ce stylet, les plus geek de la marque pourraient voir là le retour d’un smartphone emblématique qui faisait succès chez Samsung : le Galaxy Note. En effet, ce modèle bien plus qu’un simple Galaxy S se voulait comme LA solution avec prise de note ou présentation.

Malheureusement après les déboires qu’a eu la marque avec les batteries et le fait que la différence entre les Galaxy S et les Galaxy Note n’était plus si marquante, Samsung avait décidé d’arrêter la commercialisation des Galaxy Note.

En tout cas pour notre bonheur et sur base des informations reçues, les Italiens de Studimo nous proposent de beaux croquis de ce que pourrait être le futur Samsung Galaxy Fold 6 qui devrait arriver l’été 2024.