Les Samsung Galaxy S20 et Galaxy Note 20 auront droit à Android 14.

Bonne nouvelle pour tous les possesseurs de Samsung Galaxy S20 (et variante) et Samsung Galaxy Note 20 et ses variantes. Ces deux anciens haut de gamme du constructeur coréen vont être à même de recevoir la toute dernière version d’Android à savoir Android 14.

Samsung, acteur majeur sur le marché des smartphones n’a de cesse de nous proposer des smartphones toujours plus performants d’année en année. Mais avec la crise actuelle, de nombreux utilisateurs de smartphones ne foncent plus dans les magasins pour acheter la nouvelle version et le dernier smartphone.

En outre, il est vrai que bien souvent, avoir un smartphone de deuxième ou troisième génération suffit largement au quotidien. Et avec le côté « éco-responsable » , investir dans un smartphone de seconde main n’est pas une honte loin de là. Mais dès lors quid des mises à jour de ces téléphones ? Et bien chez Samsung, cela a de l’importance.

Android 14 pour les possesseurs de Samsung Galaxy S20 et Galaxy Note 20.

Bonne nouvelle en effet pour les propriétaires de Samsung Galaxy S20 et Galaxy Note 20, Samsung vient de mettre à jour sa liste d’appareils qui auront droit à la mise à jour installant Android 14 sur ses smartphones.

Et depuis quelques jours, on peut voir que les Samsung Galaxy S20 et Galaxy Note 20 font désormais partie de cette liste de smartphones qui profiteront d’Android 14 et de ses services de sécurité. Une bonne nouvelle donc et qui au passage montre que le géant Coréen n’abandonne pas de sitôt ces anciens smartphones haut de gamme.

Attention cependant, Samsung n’a pas encore vraiment donné de date concernant le push de la mise à jour. Elle devrait se faire au fur et à mesure en commençant forcément par ses smartphones les plus récents.

Voici la liste complète :

Galaxy S Series

Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 Plus, Galaxie S23, Galaxy S23 Fe

Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22 Plus, Galaxie S22

Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 Plus, Galaxie S21, Galaxy S21 Fe

Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Plus, Galaxie S20, Galaxy S20 Fe

Galaxy Note Series

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxie Note 20

Galaxy Z Series

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip

Galaxy A Series

Galaxie A54

Galaxie A53

Galaxie A34

Galaxie A33

Galaxy SM Series