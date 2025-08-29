Test : Set Karaoke sans fil Bits n’ Bites Fresh ‘n Rebel de chez Action.

Nous avons été dans un magasin Action et nous avons trouvé ce petit Set karaoké sans fil Bits n’ Bites de Fresh’n Rebel. Voyons ensemble si ça vaut le coût …



Préambule.

Fresh ‘n Rebel est une marque néerlandaise spécialisée dans les accessoires mobiles et la décoration intérieure de style urbain. L’entreprise propose des produits colorés et tendance conçus pour refléter la personnalité de chacun, encourageant l’audace et l’expression individuelle. Leur gamme comprend des écouteurs, des enceintes, des chargeurs, des powerbanks, et des accessoires pour smartphones, tous caractérisés par un design audacieux et une qualité soignée. Nous avons ici testé le Bits n’ Bites, le set de karaoké sans fil.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Enceinte Bluetooth 5.4 Distance de fonctionnement: 10 m Puissance de sortie: 20w Données en entrée: USB-A, micro SD Entrée aux: 3.5 mm Batterie: 3000 MAh Li-ion Autonomie estimée: 10h Temps de chargement: 3.5h Fonction echo control Espace de stockage pour les micros Dimmensions: 16.5*13.7*16.25 mm

Micro sans fil Sans fil 2.4 Ghz Distance de fonctionnement: 10m Connexion en entrée: USB-C 5V Batterie: 500 mAh Li-ion Autonomie estimée: 15 h Temps de chargement: 1h 6 effets de voix Dimmenssons: 3.8*3.8*13.5 mm



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

L’enciente sans fil Bits n’ Bites

Les 2 micros

Un câble de rechargement

Notice d’utilisation

Installation / Configuration.

Pas besoin d’être un expert pour mettre l’appareil en route. Un appui de deux secondes sur le bouton power suffit pour le passer en mode appairage. Il ne reste plus qu’à le connecter à votre smartphone ou tablette, et le tour est joué.

On notera toutefois l’absence de logiciel fourni, ce qui oblige à se tourner vers ses propres applications ou services préférés.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Xiaomi 12T Pro.

Prise en main.

Dès le déballage, l’appareil mise sur la simplicité. Aucun montage ou installation compliquée n’est nécessaire : il suffit de brancher l’enceinte, d’allumer les deux microphones et de lancer une application de musique sur son smartphone ou sa tablette. Les micros se connectent automatiquement à l’enceinte, sans réglage supplémentaire ni appairage fastidieux. Cette synchronisation instantanée permet de se concentrer uniquement sur l’expérience de chant, sans se perdre dans des menus ou des paramétrages.

La conception générale inspire la convivialité. Les boutons de commande, disposés sur l’enceinte, sont facilement accessibles et clairement identifiés, ce qui permet de régler rapidement le volume de la musique ou celui des micros. Même pour un utilisateur peu familier avec ce type de produit, la prise en main est immédiate et sans effort.

Utilisation.

En pratique, l’utilisation se révèle tout aussi fluide que la mise en route. L’enceinte peut être employée de deux façons : en mode karaoké avec les micros, ou simplement comme une enceinte classique pour écouter de la musique. Cette double fonction est un atout intéressant, car elle élargit les usages au quotidien, de la soirée animée à l’écoute musicale plus discrète.

Les micros surprennent agréablement par leur légèreté, ce qui les rend confortables à tenir même après plusieurs chansons. Leur portée sans fil se montre suffisante pour se déplacer dans une pièce sans coupure ni interférence. La qualité sonore est correcte pour ce type de produit, offrant une restitution claire des voix, bien distincte de la musique diffusée. Cela permet de profiter pleinement des performances vocales, même lors d’un duo.

Seul regret, l’absence d’une application dédiée au karaoké fournie par le constructeur. Une telle solution aurait pu enrichir l’expérience avec des fonctionnalités supplémentaires comme le choix de playlists, l’affichage des paroles ou des effets vocaux. Toutefois, l’accès à des plateformes comme YouTube ou Spotify comble largement ce manque, en donnant accès à une multitude de titres et d’instrumentaux.

L’enceinte elle-même délivre un son satisfaisant, avec des basses présentes et une puissance sonore adaptée à une utilisation dans un salon ou une petite fête. Elle peut donc servir indépendamment comme un baffle Bluetooth, sans nécessairement passer par le mode karaoké. Cette polyvalence en fait un appareil pratique, utilisable aussi bien pour un moment de détente personnel que pour animer un groupe d’amis.

Conclusion.

Positionnée sur le segment d’entrée de gamme, cette enceinte se distingue par un rapport qualité/prix intéressant. Elle ne rivalise évidemment pas avec des systèmes de karaoké professionnels, mais dans sa catégorie, elle offre un équilibre satisfaisant entre simplicité, fonctionnalités et performances sonores. La puissance audio reste adaptée à un usage domestique, les micros remplissent correctement leur rôle et la connectivité est sans faille. Comparée à d’autres modèles de la même gamme tarifaire, elle tire son épingle du jeu grâce à sa facilité de mise en route et à la présence de deux micros inclus, là où certains concurrents n’en fournissent qu’un seul.

En résumé, un choix pertinent pour les utilisateurs à la recherche d’une solution économique et pratique, plutôt qu’un équipement avancé ou modulable.

Points Positifs Points Négatifs + Simplicité de mise en route, aucune configuration complexe. – Absence d’application dédiée au karaoké. + Deux micros inclus et synchronisés automatiquement. – Puissance sonore limitée pour de grands espaces. + Polyvalence : karaoké ou simple enceinte Bluetooth. – Qualité sonore correcte mais sans véritable profondeur. + Prix attractif et accessible + Bonne portée et légèreté des micros

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 14/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 18/20 Note finale : 17.2/20

Liens d’achat.

En vente sur Amazon : → Voir l’offre ←

En vente sur Fnac : → Voir l’offre ←



Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :