Playstation 5 Pro (PS5) de Sony : Retard en Inde dû aux restrictions sur le Wi-Fi 7 et la bande 6 GHz

La sortie de la Playstation 5 Pro en Inde se heurte à un obstacle technique majeur : la nouvelle norme de connectivité Wi-Fi 7. Alors que les fans de jeux vidéo attendent cette console haute performance, des restrictions locales concernant la bande de fréquence 6 GHz retardent sa commercialisation. Faisons le point sur la situation et les impacts pour le marché indien.

Sony, marque de référence dans l’univers des consoles, continue d’étendre sa gamme avec la PS5 Pro, équipée pour offrir des graphismes et une connectivité de pointe. Cependant, en Inde, les joueurs devront patienter avant d’y accéder, en raison de limitations réglementaires spécifiques au Wi-Fi 7.

Les restrictions indiennes sur le spectre Wi-Fi 7

La principale source de ce retard réside dans l’utilisation de la bande de fréquence 6 GHz par le Wi-Fi 7. En Inde, cette bande, qui est essentielle pour les performances optimales de la PS5 Pro, n’a pas encore été validée par le régulateur des télécommunications. Dans le pays, la bande 6 GHz est encore soumise à des restrictions strictes, rendant ainsi la compatibilité réseau de la PS5 Pro non conforme aux normes indiennes.

Une déception pour les consommateurs indiens de la PS5 Pro

Pour les amateurs de jeux en Inde, ce retard est particulièrement frustrant. La PS5 Pro est équipée pour supporter des vitesses de connexion très élevées avec le Wi-Fi 7, indispensable pour profiter d’une expérience de jeu fluide et sans latence en multijoueur. La bande 6 GHz améliore en effet la stabilité et la vitesse de connexion, permettant des résolutions plus élevées et un gameplay de meilleure qualité. Cependant, en raison de ces restrictions, la PS5 Pro ne peut actuellement pas répondre aux exigences de compatibilité en Inde.

Quelles alternatives pour Sony ?

Sony pourrait envisager différentes solutions pour répondre aux normes indiennes. L’une des options serait de proposer un modèle de PS5 Pro ajusté, capable d’opérer sans la bande 6 GHz, en se limitant aux fréquences déjà validées dans le pays. Cette adaptation de la puce Wi-Fi pourrait cependant impacter les performances réseau de la console et entraîner des retards supplémentaires dans la production.

Les régulations indiennes sur la bande 6 GHz

En Inde, la réglementation autour des bandes Wi-Fi est stricte, et l’ouverture de la bande 6 GHz au grand public est encore en discussion. Les autorités de télécommunication cherchent à éviter des interférences avec les infrastructures locales. Pour Sony, l’absence de validation de cette bande signifie des démarches administratives complexes pour obtenir les autorisations nécessaires ou adapter la technologie Wi-Fi de la PS5 Pro afin de respecter les normes locales.

Attentes et alternatives pour les joueurs indiens

Le lancement international de la PS5 Pro génère beaucoup d’attente, et le retard en Inde est un frein pour les amateurs de consoles de nouvelle génération. Pour ceux qui attendaient avec impatience cette mise à niveau technologique, le report est décevant, d’autant que le modèle Pro promet d’offrir des performances graphiques nettement supérieures. Cette situation pourrait inciter certains consommateurs à importer la console, bien que cela reste compliqué en raison des normes locales de connectivité.

Récapitulatif technique de la Playstation 5 Pro

Processeur graphique amélioré : haute performance pour des résolutions allant jusqu’au 4K.

: haute performance pour des résolutions allant jusqu’au 4K. Wi-Fi 7 : non activé pour la bande 6 GHz en Inde, impactant la vitesse et la stabilité de connexion.

: non activé pour la bande 6 GHz en Inde, impactant la vitesse et la stabilité de connexion. Puissance de calcul : conçue pour les jeux exigeants en ressources.

: conçue pour les jeux exigeants en ressources. Mémoire vive : capacité augmentée pour des performances fluides.

: capacité augmentée pour des performances fluides. Refroidissement optimisé : système de ventilation adapté aux exigences graphiques élevées.

