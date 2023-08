xMEMS, la nouvelle solution pour les écouteurs sans fil de Creative.

Creative Technology vient d’annoncer un partenariat stratégique avec xMEMS Labs. Ce nouveau partenariat va permettre à Creative d’exploiter et d’intégrer pleinement le potentiel de la technologie xMEMS au cœur des ses futurs écouteurs sans fil intra auriculaire de type True Wireless.

Pour rappel, Creative Technology Ltd est une société basée à Singapour, employant environ 800 personnes, la marque s’est spécialisée dans la fabrication de casques audio, de cartes audio pour ordinateur et de puce audio. Avec ce nouveau partenariat, la marque renforce ainsi sa stratégie qui a pour objectif de proposer à ses clients des produits audio plus performants.

Creative et La Révolution Audio avec la Technologie xMEMS : Une Qualité Sonore Inégalée

La technologie xMEMS représente une percée majeure dans le monde de l’audio. Celle-ci promettant une qualité sonore exceptionnelle et une efficacité inégalée pour les dispositifs audio. Effectivement, contrairement aux appareils traditionnels, qui utilisent des transducteurs classiques pouvant engendrer des distorsions et des pertes de fidélité, les écouteurs True Wireless Stereo (TWS) de Creative exploitent le potentiel des composants miniatures, mais puissants de xMEMS.

Cette approche révolutionnaire devrait offrir une expérience audio cristalline, reproduisant chaque nuance musicale et chaque détail sonore avec une précision stupéfiante. Que ce soit pour écouter de la musique, regarder des films ou participer à des appels, les utilisateurs plongeront dans une immersion audio authentique et réaliste.

Les Avantages Uniques de xMEMS dans le Monde de l’Audio

Les avantages des écouteurs xMEMS sont indéniables et impressionnants. Leur conception compacte et légère offre un confort optimal aux utilisateurs. Grâce aux vibrations ultrarapides générées par les micro-actionneurs, le son produit est clair, précis et enveloppant, avec une plage de fréquence étendue. De plus, ces écouteurs offrent une isolation phonique de premier plan, permettant une expérience musicale immersive même dans des environnements bruyants.

La technologie xMEMS ouvre également la voie à diverses applications, allant des écouteurs aux casques de réalité virtuelle en passant par les systèmes audio intégrés, démontrant ainsi son potentiel à révolutionner l’interaction audio et personne-machine dans l’avenir.

Prix et Disponibilité.

La première série de produits Creative TWS fonctionnant avec la technologie xMEMS devrait arriver sur le marché dans le courant de l’année.