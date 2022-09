Osmo Action 3, la nouvelle action cam de DJI.

DJI vient de nous annoncer la sortie d’une nouvelle caméra d’action baptisée Osmo Action 3. Une caméra d’action destinée à tous ceux qui veulent filmer leur sport dans des conditions extrêmes.

DJI est connu du grand public pour ses drones de qualités. De fait, la marque est devenue en quelques années une référence dans le mode du drone de loisir et professionnel. Mais cette fois la marque propose un nouveau produit et ce n’est pas un drone, mais bien une caméra d’action.

DJI Avata, le nouveau drone de DJI en approche ! DJI, leader mondial des drones civils nous présente son DJI Avata. Ce nouveau venu au sein de la marque est un nouveau drone qui selon la marque est « révolutionnaire qui offre une…

Osmo Action 3, du lourd dans son domaine !

C’est en tout cas ce que nous annonce la marque avec la sortie de cette nouvelle caméra d’action Osmo Action 3.

« La caméra d’action la plus puissante et la plus axée sur le contenu que DJI ait jamais fabriquée ».

Une remarque liée notamment à la batterie Extreme 1770mAh qui permet à la caméra d’enregistrer jusqu’à 160 minutes. Par ailleurs, DJI souligne que cette batterie se charge à 80% en seulement 18 minutes. Compter 50 minutes pour une pleine charge. En outre, la caméra supporte des températures allant jusqu’à -20°C. Par ailleurs, la marque DJI précise qu’elle a développé un procédé qui améliore la gestion de la chaleur et qui permet d’enregistrer en continu en 4K/60fps jusqu’à ce que la batterie soit épuisée. À noter au passage que si la caméra Osmo Action 3 supporte le froid, elle peut aussi être immergée dans l’eau jusqu’à 16 mètres de profondeur, et ce sans avoir recours à une protection étanche spécifique.

Et la partie vidéo dans tout ça ?

Le capteur de 1/1,7 pouce filme en 4K/120fps et offre un angle de vision FOV super large de 155°. Parmi les fonctions vidéos présentes, DJI annonce la présence du mode couleur D-Cinelike disponible en mode vidéo ralenti et timelapse.

En outre, la caméra est dotée de la fonction RockSteady 3.0 qui élimine efficacement les vibrations de la caméra dans toutes les directions. Présente également, la fonction HorizonSteady qui aide à éliminer les tremblements de la caméra dans toutes les directions et corrige même horizontalement l’inclinaison quel que soit l’angle.

Enfin, la fonction HorizonBalancing corrige l’inclinaison horizontale à ±45° et prend en charge l’enregistrement de vidéos 4K/60fps stables. Un mode que la marque juge idéal lorsque la priorité est une image 4K fluide dans un environnement dynamique.

Connectivité Wi-Fi pour du Live streaming !

La caméra est également dotée d’un double écran tactile. Ainsi peu importe le sens de la caméra,il vous sera possible de régler les paramètres ou lancer la vidéo.

Enfin, détail plus qu’intéressant en ce qui nous concerne, la présence du Wi-Fi sur cette caméra. Du Wi-Fi qui servira pour le transfert de fichier, mais pas seulement. De fait, la fonction Live Stream Wi-Fi prend en charge les formats 1080p/30fps, 720p/30fps et 480p/30fps, et permet de mettre l’enregistrement en pause pendant le flux.

Prix et Disponibilité.

L’Osmo Action 3 est disponible dès aujourd’hui sur le site de la marque et auprès de la plupart des revendeurs agréés sous plusieurs configurations. Le Combo Osmo Action 3 Standard est vendu à partir de 359 EUR et comprend l’Osmo Action 3, une batterie Extreme, le cadre de protection horizontal et vertical, l’adaptateur de montage à fixation rapide et la base adhésive plate Osmo.