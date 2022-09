Que faire quand vos données bancaires ont été volées ?

De nos jours, nous sommes de plus en plus à utiliser notre smartphone comme un outil de paiement à part entière. Il est vrai que les systèmes de paiement par smartphone sont de plus en plus présent, certaines banques proposent même leur propre application pour effectuer des paiements bancaires, des paiements par téléphone sur un terminal de caisse… Malheureusement, cela ouvre une nouvelle porte au vol de données bancaires…

C’est un véritable cauchemar que nombre d’entre nous ont malheureusement déjà vécu : l’argent si durement gagné disparait de notre compte en banque sans que l’on puisse expliquer pourquoi.

Le vol de données bancaires est bien plus répandu que ce que l’on croit, et, même avec toutes les protections du monde, personne n’en est à l’abri.

Comment se protéger du vol de données bancaires ?

Avant de s’intéresser aux démarches à suivre lorsque le pire est arrivé, il est bon de rappeler quelques gestes du quotidien permettant de minimiser ce risque :

Ne jamais partager ses données sur des sites non sécurisés

Ne pas transmettre d’informations personnelles par messagerie ou mail

Utiliser des documents protégés par une signature PDF électronique

Ne jamais conserver identifiants et mots de passe au même endroit

Toujours faire les mises à jour de sécurité des différents logiciels

Utiliser un antivirus

Même si le risque zéro n’existe pas, suivre ces quelques conseils devrait vous protéger de la plupart des vols de données bancaires.

Vos données bancaires ont été dérobées : que faire ?

Malgré toutes les précautions prises, vous constatez qu’une personne mal intentionnée se sert sur votre compte ?

Fraude à la carte bancaire

La fraude à la carte bancaire est bien plus répandue. Bien que vous possédiez toujours votre carte physiquement, vous constatez que celle-ci a été utilisée pour faire des achats en ligne dont vous n’êtes pas à l’origine.

Dans un tel cas, il est urgent de contacter au plus vite votre banque et faire opposition à votre carte pour que celle-ci devienne inactive.

Ensuite vous devez signaler cette fraude par l’intermédiaire du système Perceval (acronyme pour le nom complet du service : « Plateforme électronique de Recueil de Coordonnées bancaires et de leurs conditions d’Emploi rapportées par les Victimes d’Achats frauduleux en Ligne »). Cette démarche en ligne mise en place par le service public est accessible par l’intermédiaire de France Connect.

Puis il vous faudra prendre contact à nouveau avec votre banque pour obtenir le remboursement des sommes dérobées. Celle-ci est obligée de vous indemniser, parfois avec une franchise de 50 euros, à moins qu’elle démontre qu’il s’agisse d’une négligence de votre part (comme le fait de ne pas avoir respecté les règles de sécurité indiquée plus tôt).

Fraude aux moyens de paiement en ligne

Quand vous utilisez PayPal, Google Wallet, Apple Pay, Revolut… ou tout autre système de paiement en ligne non lié à une institution bancaire reconnue, la situation est différente.

Ces entités n’ont aucune obligation de remboursement des sommes dérobées, et la seule démarche à suivre est de porter plainte contre X auprès des services de police ou de gendarmerie les plus proches. Ceci peut se faire en ligne, sur place, ou par courrier.

La plainte entraîne une enquête visant à identifier l’auteur des faits, qui sera ensuite traduit au tribunal pour un éventuel jugement. Il est alors possible que vous obteniez réparation.

Comme on peut le voir, cette procédure est plus longue, plus compliquée, et son issue n’est pas garantie. Il est donc recommandé de ne pas garder de sommes d’argent importantes sur de tels comptes.

Votre carte bancaire a été volée : que faire ?

Des achats illicites réalisés avec votre bancaire ne signifient pas forcément que vos données bancaires digitales ont été dérobées. Très souvent, il s’agit d’un vol physique de votre carte, qui est ensuite utilisée sur différents sites de commerce en ligne.

Dans un tel cas, la première étape est à nouveau de faire opposition auprès de votre banque pour que celle-ci procède au blocage immédiat de tout paiement fait avec votre carte. Ensuite, il vous faudra vérifier sur votre compte quelles sont les opérations frauduleuses ayant été réalisées.

NOTE :

Il est recommandé de vérifier votre compte à nouveau plusieurs jours après avoir fait opposition. En effet, certaines opérations bancaires prennent du temps et n’apparaissent que plusieurs jours après avoir fait opposition. C’est la date de la transaction, et non de son enregistrement, qui importe.

Comment se faire rembourser ?

La banque doit vous rembourser les sommes dérobées, en cas d’opérations frauduleuses, s’il n’y a eu aucune négligence de votre part.

Attention, ne pas effectuer une demande d’opposition immédiatement après avoir constaté le vol ou la perte de votre carte bancaire peut être considéré comme une négligence !

Sachez que vous avez un maximum de 13 mois pour signaler la fraude à la carte bancaire. Passé ce délai, la banque ne pourra plus vous rembourser.

Combien puis-je me faire rembourser en cas de vol de carte bancaire ?

Lorsque la banque n’a prouvé aucune négligence de votre part, vous pouvez obtenir le remboursement des sommes dérobées :

Intégralement, si le code de votre carte n’a pas été utilisé par le fraudeur

Avec une franchise de 50 euros, si le code de votre carte a été utilisé

Le vol de données bancaires est problématique, mais il existe heureusement des démarches pour en minimiser l’impact sur votre vie. Mieux vaut les connaître !