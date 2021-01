Nouvelle génération AMD® Ryzen™ Mobile pour les PC portables Asus.

La nouvelle génération AMD® Ryzen™ Mobile est désormais proposée sur les nouveaux pc portable Asus comme les ASUS ZenBook, ASUS Chromebook Flip, ASUS VivoBook et ASUS Zen AiO.

Dans le monde des PC portables et des PC tout court d’ailleurs, deux constructeurs s’affrontent depuis des années. D’un côté il y a Intel qui a dévoilé sa 11e génération d’Intel Core et de l’autre il y a AMD qui se présente comme un sérieux concurrent.

Asus partenaire d’AMD avec les nouveaux AMD® Ryzen™ Mobile.

Et pour les constructeurs tels qu’Asus, il est vrai que les clients ont leurs préférences. De fait, certains ne jurent que par Intel alors que d’autres ont une préférence pour AMD. Afin de satisfaire tous ses clients, Asus se doit donc d’intégrer et proposer les deux marques aux cœurs de ces PC portables les plus connus. C’est désormais chose faite.

En effet, les processeurs proposés ne sont autres que les nouveaux processeurs AMD Ryzen™5000 U-Series et AMD Ryzen™ 5000 H-Serie du fabricant de puces.

Voici la liste des nouveaux PC portables de la marque qui pourront bénéficier de la nouvelle génération AMD® Ryzen™ Mobile :

ASUS ZenBook 13 OLED (UM325) : l’ordinateur portable OLED sous AMD le plus léger du monde1avec 1,14 kg, équipé d’un écran Full HD OLED HDR NanoEdge et d’un processeur AMD Ryzen™ 5000 U-Series.

ASUS ZenBook 14 (UM425) : l’un des ordinateurs portables AMD de 14 pouces le plus fins au monde2 avec seulement 14,3 mm d’épaisseur, équipé d’un processeur mobile AMD Ryzen™ 7 5800H et d’un GPU GeForce®MX450.

ASUS Chromebook Flip CM5 (CM5500) : le premier ordinateur portable convertible ASUS basé sur l’architecture zen d’AMD, offrant une autonomie de 10 heures par jour, un design non conventionnel des touches WASD (ZQSD en France) et des haut-parleurs doubles avec un son certifié Harman/Kardon.

ASUS VivoBook S14 (S433) et S15 (S533) : modèles élégants 14’’ et 15,6’’ équipés de processeur mobile AMD Ryzen™ 5000 U-Series, disponibles en 2 coloris (argent et noir).

ASUS VivoBook S14 (S413) et S15 (S513) : d’un poids respectif de 1,4 kg et 1,7 kg, les modèles de 14 et 15,6 pouces sont équipés de processeur mobile AMD Ryzen™ 5000 U-Series, disponibles en 2 coloris (noir pour le 14, argent pour le 15).

Zen AiO 24 (M5401) : tout-en-un superbement conçu avec processeur AMD Ryzen 5000 U-Series et écran NanoEdge de 23,8 pouces en option.