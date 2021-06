motorola defy, un smartphone renforcé qui en jette !

Avec le Motorola defy, vous aurez de suite moins peur si celui-ci tombe de votre poche. En effet, avec ce nouveau modèle, la marque s’attaque à un segment qui est actuellement détenu par CrossCall et de rares autres marques, celui du smartphone renforcé.

Le smartphone a su trouver sa place de nos jours auprès du grand public. Ca particularité est avouons-le qu’il nous sert plus à tout faire qu’à téléphoner. Malheureusement, il a un gros défaut, il est fragile. En effet, le nombre de consommateurs qui ont un smartphone dont le corps, mais surtout l’écran s’est cassé est conséquent.

Au point que désormais, tout le monde équipe son smartphone d’une coque et d’un protégé-écran. Et si la solution passait par un téléphone renforcé à la source ? C’est ce que propose désormais Motorola.

Motorola defy, un concurrent au CrossCall Core-X4 et autres !

Alors, en effet, un téléphone renforcé c’est bien, mais jusqu’à présent, ce sont des modèles destinés aux professionnels de chantier…et avouons-le souvent pas très beau. CrossCall et son Core-X4 ou Trekker X3 ont changé un peu la donne et ouvert une porte.

C’est cette porte qu’a décidé de prendre Motorola avec ce nouveau Motorola defy. Il téléphone qui se veut renforcé, qui peut être plongé dans l’eau à une profondeur de 1,5 m pendant 35 minutes. Et cela, grâce à une coque unique à double étanchéité et sa certification IP68. Il résiste, en outre, à des chutes de 1,8 m2 et est certifié conformément aux normes militaires (MIL SPEC 810H).

Au cœur de ce téléphone, Motorola a choisi d’y mettre un processeur Qualcomm SD662 2GHz octa-core accompagné de 4Go RAM et 64Go de stockage. L’écran quant à lui est un écran d’une taille de 6.5 pouces HD+ Corning® Gorilla® Glass Victus.

La batterie intégrée au téléphone offre une capacité de 5000mAh et est équipé d’une solution de charge rapide 2W via un port USB-C.

Pas de 5G pour ce téléphone, mais bien de la 4G/LTE. En outre, on trouve également du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0 du NFC et une solution double SIM. À noter également qu’il est possible d’étendre la mémoire du téléphone via une carte microSD.

Le tout est assisté d’Android™ 10 avec une mise à jour vers Android 11 prévue cet été 2021.

Prix et disponibilité.

Le Motorola defy sera disponible d’ici quelques mois au prix de départ recommandé de 329 €.