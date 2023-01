Yoga Book 9i, le nouveau notebook à deux écrans de Lenovo.

A l’occasion du CES 2023, Lenovo lève le voile sur son nouveau notebook à deux écrans, le Yoga Book 9i. Ce nouveau venu chez Lenovo propose une nouvelle solution pour tous les utilisateurs nomades et offre un nouveau produit au sein de la gamme Yoga de Lenovo.

Lenovo comme tous les acteurs de la Tech se devait d’être présent au CES 2023 pour présenter ses dernières nouveautés. Et la marque n’a pas manqué le rendez-vous de Las Vegas en nous dévoilant son tout nouvel ordinateur portable pour le moins original. Et pour cause, ce nouveau venu est équipé non pas d’un, mais de deux écrans.

Yoga Book 9i, deux écrans sinon rien !

Avec son tout nouveau Yoga Book 9i, Lenovo veut « redéfinir le concept d’ordinateur de bureau tout-en-un et est bien plus que ce que l’on pourrait croire de prime abord. » nous assure la marque.

Ainsi, ce nouveau venu est doté de deux écrans plein format OLED. En son cœur, Leonov y intègre la dernière génération de processeurs Intel Core™. En outre, il a été construit autour de la plateforme Intel Evo. Il est possible en outre soit d’utiliser les deux écrans pour avoir une vision ave des grandes fenêtres, soit d’exploiter les deux écrans séparément pour travailler sur deux (voir plus) applications séparément.

Lenovo nous explique que :

« Le facteur de forme convertible, mince et léger offre aux utilisateurs la possibilité de basculer de manière transparente entre les modes « ordinateur portable », « tablette » ou « tente », en fonction de leurs besoins. Lors d’une réunion en face à face, les utilisateurs peuvent utiliser le mode tente pour afficher une présentation de diapositives sur un écran, tout en visualisant et en contrôlant la présentation depuis le second écran. La communication et la collaboration dans les sessions de réunions virtuelles sont également améliorées grâce à la capacité de deux écrans : l’hôte peut partager une présentation sur un écran tout en consultant le chat, en répondant aux questions et en faisant défiler les diapositives depuis le deuxième écran. »

Un condensé de configuration.

Pour le reste de sa configuration, ce Yoga Book 9i embarquera Windows 11, une carte graphique Intel Iris® Xe, jusqu’à 16Go de mémoire LPDDR5X et pour le stockage des données et du système d’exploitation du PCle SSD Gen4 : 512Go ou 1To. Côté audio, on trouvera des enceintes estampillées Bowers & Wilkins capables de supporter des technologies comme Dolby Atmos. Niveau autonomie, l’utilisateur pourra compter sur une batterie 80WHr qui annonce jusqu’à 7.3 heures.

On notera la présence du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6E. Pour la connectique on trouve 3 ports USB Type-C (tous à fonctions complètes et Thunderbolt™4.0).

Par ailleurs, Lenovo annonce en complément comme accessoire pour ce nouveau PC portable, clavier Bluetooth® amovible et un stylet Smart Pen conçu par Lenovo.

Prix et Disponibilité.

Le Yoga Book 9i (13″, 8) est proposé à partir de 2299 € et devrait être disponible à partir de juin 2023.