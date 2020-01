Le nouveau Nikon D780, vitesse d’obturation sur 900s et connectivité sans fil.

Le spécialiste de la photo annonce la sortie d’un nouvel appareil photo reflex numérique hautes performances. Le Nikon D780 est avant tout destiné aux spécialistes de la photo.

Si nos smartphones sont de plus en plus performants en matière de prise de photo, ils sont encore loin derrière les performances d’appareils photo numériques. Et Nikon le prouve une fois de plus en dévoilant un nouveau monstre de la photo numérique avec son tout frais Nikon D780.

Nikon D780 : détection de phase à 51 points rapide.

Alors, avant tout concentrons-nous sur le segment de la photo. Ce nouveau modèle s’offre un système AF à détection de phase à 51 points est sensible jusqu’à -3 IL. Pour ce qui est du mode AF hybride il propose 273 points et est sensible jusqu’à -4 IL, ou jusqu’à -6 IL quand le réglage AF faible lumière¹ est activé. L’AF détection des yeux est disponible lorsque vous prenez des photos.

Le point fort des appareils photo numériques de type reflex est la rapidité de prise de photo. Souvent capital pour prendre une photo de l’instant présent d’une chose, objet ou personne en mouvement. Le Nikon D780 offre une cadence en rafale jusqu’à 7 vps en mode exposition auto/AF, ou jusqu’à 12 vps en mode de déclenchement en visée-écran silencieuse.

Par ailleurs, le viseur optique 0,70× offre un angle de champ étendu et une couverture de 100 %. Le moniteur ACL inclinable et tactile de 2 359 000 pixels permet de déclencher la prise de vue et d’effectuer la mise au point automatique.

Parmi les autres options, fonctions et caractéristiques, on notera :

Objectifs à monture F. Capteur CMOS plein format 24,5 millions de pixels.

Traitement d’images EXPEED 6.

Capteur RVB de 180 000 pixels.

Sensibilités de 100 à 51 200 ISO (et peut atteindre 50 et 204 800 ISO).

Vidéos au format 4K/UHD à 30p/25p/24p.

Time-lapse directement sur l’appareil photo.

Photos de 2 millions de pixels à une vitesse de 120 vps.

Connectivité sans fil toujours bien présente.

Si l’appareil photo est équipé d’un lecteur de carte mémoire qui pourra stocker les photos et vidéo, il n’est pas la seule solution de stockage. En effet, Nikon intègre toujours sa solution sans fil qui permettra de facilement transférer ou partager les photos vers un smartphone, tablette ou PC. Et SnapBridge permet aux utilisateurs de partager des fichiers JPEG et RAW avec n’importe quel périphérique mobile.

Le Nikon D780 est commercialisé au prix conseillé de 2.499 €.