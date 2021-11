FX205 SE, le nouveau smartphone pro de Famoco.

Avec le FX205 SE, Famoco ajoute une corde à son arc et propose un nouveau smartphone dédié au secteur des professionnels en proposant un smartphone qui pourra être utilisé par des professionnels comme outil de travail pour le quotidien.

Famoco est une entreprise qui propose des terminaux pour professionnel. La marque possède déjà à son actif une dizaine de produits dédiés à tous les professionnels à la recherche d’une solution électronique.

A lire également :CORE-M5, le nouveau smartphone robuste de Crosscall. Avec ce nouveau CORE-M5, la marque Crosscall étoffe sa gamme de smartphone robuste et entend une fois de plus séduire le segment du secteur professionnel avec un smartphone adapté à leurs besoins.

Famoco FX205 SE, un terminal 4G et Wi-Fi…

Ce smartphone est équipé d’un écran tactile de 5 pouces. Il reçoit comme système d’exploitation Android 10 avec en surcouche la surcouche Famoco OS. À noter qu’il sera possible pour le client de personnaliser l’interface selon ses besoins. Afficher une carte de restaurant pour prendre les commandes. Utiliser une application qui permettra le scan d’un bracelet pour rentrer dans un club.

En outre, le téléphone est équipé d’une caméra de 8Mpixels sur sa face arrière. Une caméra qui permettra le scan de QR code ou de code bat pour la réception de colis.

Pour ce qui est des connexions embarquées, ce smartphone embarque de la 4G, du Wi-Fi, du Bluetooth. Il intègre également une solution NFC qui permettra par exemple une connexion facile avec l’un ou l’autre appareil.

Un appareil prêt pour toutes les épreuves.

De conception type robuste, ce smartphone fait avant tout passer à un terminal qui sera utilisé dans les cafés, les discothèques pour prendre les commandes.

Pour offrir le plus d’autonomie possible, le smartphone est équipé d’une batterie de 4000mAh. Enfin, il est possible via une plateforme d’intégrer et de gérer les différents smartphones intégrés à l’entreprise.

Dernier détail, il est possible pour le professionnel d’utiliser la plateforme de paiement digital Famoco Pay.

Prix et Disponibilité.

Le Famoco FX205 SE est d’ores et déjà disponible et est commercialisé au prix de 199€.