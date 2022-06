Halo H80X, la nouvelle solution Wi-Fi 6 Mesh de MERCUSYS.

Avec son système Wi-Fi 6 Mesh Halo H80X, Mercusys, fabricant de produits réseau grand public, apporte une nouvelle solution réseau sans fil en vue de couvrir tous les m² de votre maison en Wi-Fi 6.

Mercusys fait son entrée sur le marché français et propose un kit réseau qui a pour vocation de couvrir le moindre centimètre carré de votre habitation en Wi-Fi. Et comme pour Netgear, Asus, TP-Link, la marque s’engouffre dans une solution qui se compose de plusieurs boitiers Wi-Fi capables de fonctionner en réseau Mesh.

Halo H80X, la solution Wi-Fi 6 pour tout couvrir ?

Ainsi, les boitiers Mercusys se présentent sous la forme de gros rectangles telle une enceinte ou une boite à chaussure. La marque annonce jusqu’à 650m² de couverture Wi-Fi. Pour cela selon les besoins du client, il pourra opter pour le pack de deux boitiers ou de trois boitiers.

Pour ce qui est des normes utilisées, on retrouve donc du Wi-Fi 6 alias du 802.11ax rétro compatible bine sur avec les normes 802.11a/b/g/n. Les boitiers sont équipés de MU-MIMO et une solution double bande qui leur permet d’atteindre un débit cumulé de 3Mbit. On notera également au passage que le module base est équipé de trois ports Ethernet Gigabit LAN qui pourront être utilisés WAN/LAN. Concrètement donc, pas besoin de choisir un port spécifique pour venir brancher votre Box au boitier base Halo H80X.

Effectivement, le dispositif s’occupera de détecter la box et donc de « convertir » le port Ethernet comme un port WAN. Comme pour tout dispositif supportant du MESH, l’utilisateur pourra passer d’un boitier Halo H80X à l’autre sans aucune coupure et de manière transparente. Par ailleurs, Mercusys annonce que ses boitiers sont en mesure de supporter jusqu’à 150 clients connectés simultanément. On notera également la présence de la technologie Beamforming pour permettre une meilleure diffusion du signal Wi-Fi. Les boitiers sont également dotés d’un système intelligent qui aura pour fonction de connecter l’utilisateur au meilleur signal Wi-Fi et passer d’un boitier à l’autre si cela est nécessaire.

Enfin, le constructeur propose également une application pour smartphone qui permettra de configurer facilement les boitiers sans devoir passer par une interface web complexe souvent réservée aux spécialistes réseau.

Prix et Disponibilité.

Le MERCUSYS Halo H80X sera disponible fin juin en pack de deux bornes au prix public indicatif de 139.99 euros TTC et en pack de trois bornes au prix de 199.99 euros TTC.