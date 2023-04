PlayStation Q-Lite, des rumeurs de plus en plus présentes.

Sony serait-il occupé à concevoir à PlayStation Q-Lite, une nouvelle console de jeux portable ? C’est en tout cas ce que laissent supposer certaines rumeurs concernant cette nouvelle console portable que pourrait présenter le constructeur japonais.

Sony a su s’imposer dans le marché des consoles de jeux de salon ave sa très célèbre et mythique PlayStation. En effet, depuis sa première version La PlayStation de Sony a révolutionné l’industrie des jeux vidéo lors de son lancement en 1994.

Le concept de la PlayStation a été développé en 1988 par Ken Kutaragi, un ingénieur de Sony qui voulait créer une console de jeu vidéo basée sur la technologie des CD-ROM. Depuis les différentes versions ont toute fait un carton avec notamment la dernière édition la PlayStation 5 qui a été lancée en 2020.

PlayStation Q-Lite, une console portable, un pari risqué ?

Sony aurait donc décidé de tenter à nouveau l’expérience de la console de jeux portable après le flop de sa PS Vita qui n’a pas tenu la distance face à l’époque à la Nintendo 3DS qui a fait un carton ? C’est possible. D’autant que désormais avec les jeux en ligne et sa plateforme PlayStation Network ou encore PlayStation Now il y aurait peut-être une plus value intéressante pour le constructeur japonais a proposer sa PlayStation Q-Lite.

Une console qui selon certaines rumeurs devrait embarquer un processeur sur base ARM accompagné de 4 Go de mémoire. La capacité de stockage n’est pas encore vraiment définie, mais ce que l’on sait c’est qu’en matière de connectivité, la console pourrait bénéficier du Wi-Fi 6E avec peut-être également du Bluetooth. Bien sûr, le top serait une connexion 4G voir 5G, mais les rumeurs n’en font pas état pour le moment.

En outre cette connectivité permettrait aux joueurs de la PlayStation Q-Lite de se connecter à la PlayStation 5 en utilisant la lecture à distance. Pour ce qui est du système d’exploitation embarqué, on ne sait pas encore grand-chose non plus. Pour ce qui est de l’écran, Sony pourrait faire le choix d’un LCD de 8 pouces avec un format d’image 16: 9.

Enfin, pour ceux qui veulent savoir à quoi ressemblera la console, @PS_Vortex, un utilisateur de Twitter, a partagé de superbes rendus du design Q Lite qui ne manqueront pas de vous laisser sans voix. Bon bien sûr, il faudra voir si le rendu correspond bien aux croquis.

Prix et Disponibilité.

Enfin, selon plusieurs rumeurs, il se pourrait que la PlayStation Q-Lite soit proposée à un prix se situant entre 200$ et 300$. Enfin, pour les plus impatients, sachez qu’il faudra attendre peut-être fin de l’année (novembre selon certaines rumeurs) pour voir apparaitre la console.