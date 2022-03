Vivo V23 5G, le nouveau smartphone qui change de couleur !

Avec le Vivo V23 5G, la marque Vivo propose un nouveau smartphone de milieu de gamme qui offre de bonnes spécs et une « fonction » dingue, une coque qui change de couleur.

Vivo, petite marque peu connue il y a encore quelques années monte de plus en plus en puissance et en notoriété. Et avec ce nouveau venu, la marque pourrait bien à nouveau séduire un public qui aime le côté fun et cool.

Vivo V23 5G, le smartphone à double caméra pour selfie.

Alors, ce nouveau venu vient gonfler encore un peu plus la série « V » de la marque. Une gamme qui met en valeur la partie frontale du téléphone en matière de caméra. Et ce nouveau venu suit la même lignée.

Ainsi, Vivo annonce une caméra frontale de 50 MP avec double flash avant. Une caméra accompagnée d’un objectif ultra grand-angle de 8 MP qui en fait un système à double caméra selfie.

« La combinaison de la résolution, du capteur d’image JNV personnalisé et de l’autofocus intégré permet d’obtenir des photos et des vidéos plus claires et plus détaillées » souligne la marque.

Au cœur du téléphone mobile, le choix de Vivo s’est porté sur un processeur MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) accompagné d’un GPU Mali-G68 MC4.

Pour ce qui est de la mémoire, l’utilisateur pourra compter sur 8 Go ou 12 Go de mémoire vive et 128 Go ou 256 Go de stockage.

Connectivité plus que correcte.

Comme son nom l’indique, ce téléphone mobile est équipé de 5G. Il comprend aussi du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac mais pas de Wi-Fi 6. Le Bluetooth est également présent en version 5.2 de même que le NFC.

Pour ce qui est de la batterie, le Vivo V23 5G est muni d’une batterie 4200 mAh et d’une recharge fast charge de 44W. L’écran quant à lui est un écran 6.44 pouces AMOLED proposant un taux de rafraichissement de 90Hz et supporte le HDR10+.

Un téléphone qui change de couleur !

C’est au niveau de la coque du Vivo V23 5G que Vivo compte bien faire la différence et marquer les esprits. En effet, l’arrière du smartphone change de couleur lorsqu’il est exposé à la lumière. Pour ce faire, la marque a équipé son téléphone mobile d’une surface en verre dont la couleur change grâce à une technologie spécialement développée par Vivo. Cette surface réagit à la lumière UV et change en quelques instants de couleur, passant de teintes chaudes et douces à des tonalités froides et tranchantes.

Prix et Disponibilité.

Le Vivo V23 5G sera disponible en France à partir de mi-avril dans les coloris Or étincelant et Noir étoilé. Son prix devrait se situer aux alentours des 400€.