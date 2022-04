Les OnePlus Buds Pro Radiant Silver qui reprennent toutes les fonctionnalités des OnePlus Buds Pro classiques sont désormais en vente. Mais attention, il s’agit d’une version limitée.

Lancés en octobre dernier, les écouteurs OnePlus Buds Pro sont le fleuron des écouteurs de type intraauriculaires proposés par la marque. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de les tester de long en large.

Cette gamme d’écouteurs intraauriculaires entre dans la catégorie des nouveaux écouteurs de type True Wireless qui propose en plus la technologie de type ANC alias Active Noise Cancelling ou si vous préférez, réduction de bruit active.

Test : OnePlus Buds Pro. Apple a lancé la mode des earbuds. Voyant l’engouement les autres fabricants se sont dit que le marché avait du potentiel, et maintenant chaque fabricant se lance dans cette mode. La sortie…

Les OnePlus Buds Pro Radiant Silver, une édition limitée.

Avec cette nouvelle variante. Le constructeur OnePlus propose ainsi des OnePlus Buds Pro Radiant Silver qui selon ses dires reproduisent l’aspect et la sensation de l’acier inoxydable. Et cela, tout en offrant un design plus brillant et plus réfléchissant que l’alliage d’aluminium.

À noter que le nouveau coloris Radiant Silver est appliqué à la fois aux écouteurs et à l’étui de chargement qui l’accompagne.

Pour rappel, ces écouteurs offrent un système de réduction de bruit intelligent avec une suppression du bruit allant jusqu’à 40 dB associés à des pilotes dynamiques de 11 mm de large. Une technologie qui a pour objectif de proposer une expérience audio vraiment immersive et premium.

Prix et disponibilité

Les OnePlus Buds Pro Radiant Silver seront disponibles dès aujourd’hui sur le site de la marque et seront proposés au prix de 149 euros.