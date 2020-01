BodyGuardz Portable Over-Door Camera, une caméra facile à placer.

La marque BodyGuardz propose une caméra Wi-Fi pour votre porte d’entrée pour le moins ingénieuse. En effet, celle-ci se place aisément sur le dessus de la porte.

Si vous pensiez que mettre une caméra pour voir qui sonne à votre porte était quelque chose de difficile à faire, BodyGuardz va vous prouver le contraire !

BodyGuardz Portable Over-Door Camera.

De nos jours, nous sommes tous de plus en plus tentés à venir équiper notre maison de caméra pour une meilleure sécurité de notre habitation. Et la meilleure solution reste forcément, une caméra connectée.

Oui, mais voilà le placement d’une caméra extérieur nécessite souvent un câble d’alimentation et un peu de travail de bricolage.

BodyGuardz apporte une solution qui ne nécessite rien de tout cela avec sa « Portable Over-Door Camera ». Il s’agit en effet d’une caméra équipée d’un écran et d’une patte de fixation qui vient « déposer » la caméra sur le dessus de la porte au travers de l’épaisseur de la porte.

La particularité de cette caméra, est que non seulement elle est équipée d’une batterie intégrée, mais en plus elle est munie d’un écran sur la partie qui se trouve à l’intérieur de la maison. Ainsi, il est possible de voir qui se trouve derrière votre porte, et ce directement de puis l’écran.

Un peu de caractéristiques techniques :

La batterie est rechargeable et annonce une autonomie de 2 mois par pleine charge. Elle embarque deux capteurs HD 1080p qui offrent un angle de vue de 135°. Elle propose également une vision de nuit et est équipée d’une alarme et d’un détecteur de mouvement qui enclenche la caméra.

Par ailleurs, elle est dotée d’un haut-parleur et d’un micro pour permettre une conversation bidirectionnelle. Équipée de Wi-Fi, la BodyGuardz Portable Over-Door Camera pourra en outre être accessible depuis un smartphone ou une tablette que vous soyez à la maison ou en vacances sur une place au soleil.

Prix de vente annoncé : 279€.