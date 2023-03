Samsung Galaxy A54 5G, plus qu’un milieu de gamme.

Avec son nouveau Galaxy A54 5G, le constructeur coréen Samsung dévoile un nouveau smartphone milieu de gamme qui a pour objectif de proposer « l’expérience Samsung Galaxy absolue pour tout le monde ». C’est en tout cas ce qu’annonce la marque.

Après avoir sorti il y a peu de temps son tout nouveau haut de gamme à savoir le Samsung Galaxy S23 dont nous vous avons proposé le tests des différentes variantes, voici que Samsung dévoile un autre smartphone. Et cette fois c’est toujours dans sa gamme Galaxy mais la gamme « A » qui se veut être le milieu d gamme de la marque. Mais de quoi se compose ce nouveau venu ?

Samsung Galaxy A54 5G, du milieu de gamme costaud ?

Si vous connaissez la marque, vous n’êtes pas sans savoir que l’on pourrait définir les smartphones Galaxy A comme le bon milieu de gamme de chez Samsung. Et c’est une fois de plus le cas pour ce nouveau smartphone que dévoile Samsung.

Ce nouveau Galaxy A54 5G embarque un processeur maison Exynos 1380 de type octa-core. Le processeur sera accompagné de 8 Go de mémoire vive et pour ce qui est du stockage Samsung proposera une version 128Go et une seconde version 256Go. A noter au passage que cette capacité d stockage peut –être étendue au travers d’une carte mémoire microSD jusqu’à 1To.

L’écran quant à lui est un écran de type Super AMOLED avec un Taux de rafraîchissement de 120 Hz et intégrant la fonction Vision booster. Le tout pour une taille de 6,5 pouces FHD+. La batterie du Galaxy A54 5G quant à elle est une batterie de 5.000mAh qui supporte la charge rapide 25W.

Connectivité et appareil photo.

Le Samsung Galaxy A54 5G support le Wi-Fi 6, le Bluetooth, le NFC. Pas de solution de charge sans fil par contre. Coté photo, l’utilisateur pourra s’appuyer sur un triple capteur arrière intégrant une Caméra principale de 50MP (F1.8, AF, OIS), une caméra macro de 5MP et une caméra grand angle de 12 MP (F2.2, FF). Pour les selfies, la caméra avant propose un capteur 32 MPixels.

Prix et Disponibilité.

Le Galaxy A54 5G est disponible en quatre couleurs : Awesome Lime, Awesome Black, Awesome Violet et Awesome White notamment chez Boulanger. Il est proposé à partir de 489 euros (8 GB + 128 GB) et jusqu’à 539 euros (8 GB + 256 GB).