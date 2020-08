Test : Montre Fitbit Versa 2 Lite.

La société Fitbit nous propose de tester une de ses nouvelles montres connectées, la Fitbit Versa 2 Lite. Une montre qui est une fois de plus orientée vers le sport mais pas seulement. Découvrons ensemble les possibilités de celle-ci …



Préambule.

Fitbit est une société spécialisée dans les capteurs pour garder et améliorer sa forme physique. Elle se consacre à la forme, la santé et conçoit des produits permettant d’améliorer la vie des gens. Avec l’arrivée des objets connectés et plus particulièrement des « wearable » comme le disent les anglophone, les montres connectées Bluetooth sont très vite venue sur le marché du high-tech.

C’est dans ce segment que la marque Fitbit a jeté son dévolu pour devenir désormais un des leader du segment. Au point que Google a lancé une offre de rachat en novembre dernier sur la marque.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Système: Fitbit OS

Systèmes compatibles: Android 5.0, iOS 5

Etanchéité: 50m

Ecran: Taille (diagonale): 1.338 « Technologie de l’écran: LCD couleur tactile Technologie tactile: Capacitif

Bluetooth : 4.0

Dimensions: Largeur: 3.93 cm Hauteur: 3.5 cm Epaisseur: 1.11 cm

Poids: 38 g

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

La montre

Un chargeur USB

Un bracelet d’une autre taille

Un guide utilisateur

Les instructions de sécurités