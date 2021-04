Test : poignée connectée AYR Smart Handle.

La poignée connectée AYR Smart Handle, permet de sécuriser une pièce sans devoir y placer un verrou. Nous allons tester son fonctionnement pour voir ce qu’elle peut nous apporter dans notre maison.



Préambule.

Ayr est une société qui commercialise des serrures et judas connectés. Elle fournit, pour le moment, trois produits: La poignée connectée, le verrou intérieur et le judas connecté.

Présentation – Description.

En déballant l’ensemble, On peut déjà sentir que cette poignée AYR Smart Handle est faite de matériaux robuste et de qualité. Les rosaces de porte sont bien finies et aussi faites de bonnes factures. La poignée en face avant contient un pavé numérique pour introduire un code manuellement et se termine par le bouchon à visser pour retenir les piles.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Bluetooth 4.2

Cryptage de type AES de 128 bits de double authentification

Clavier numérique

2 piles lithium CR2

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Un paquet de vis + clé Allen pour fixer l’ensemble sur la porte

La poignée connectée

Deux piles lithium CR2

Deux rosaces pour le trou de la clé

Un guide utilisateur

Une fiche contenant le QR code de l’application