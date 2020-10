Test : Sony Xperia 1II.

Lors de ce test, nous allons passer sous les projecteurs le Sony Xperia 1II (lire Mark 2), un smartphone haut de gamme du fabriquant Japonais qu’on ne présente plus. Le Xperia est proposé au prix fort d’environ 1100€. Mais vaut-il le coup car pour ce prix, il se doit d’être irréprochable ou presque. C’est que je vous propose de découvrir dans cet article.

Préambule

Sony Mobile est une filiale du géant Japonais Sony. Sony Mobile appartient à 100 à Sony depuis 2011 suit au rachat des parts d’Ericsson (ancien nom de la marque Sony Ericsson). Depuis 2012, année du lancement de la série Xperia de Sony, nous avons vu défiler les modèles, du bon et du moins bon. Lors de cet article , nous allons tester le Sony Xperia 1 Mark 2. Un smartphone haut de gamme aux performances généreuses et à un prix non négligeable.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Taille : 166x72x7.9 mm

Poids : 181 g

Ecran : 21:9 d’une taille de 6.5″ OLED, Gorilla Glass 6

Résolution de l’écran : 4K

Étanchéité : IP68

Appareils photo avant : 8Mpx, F/2

Appareils photo arrière : 3 capteurs de 12Mpx chacun avec des focales 16mm (f/2.2), 24mm (f/1.7) et 70mm (f/2.4)

Enregistrement video : Oui en 4K jusqu’à 60fps

RAM : 8Go

Processeur: Snapgraon 865

Stockage : 256Go

Dual sim : Non

Micro SD : Oui, jusqu’à 1To

Android : 10

Batterie : 4000mAh

Capteur d’empruntes : Oui

Connectivité : Bleutooth, 5G, Wifi6

Type de charge : USB-C

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Smartphone

Ecouteurs

Chageur

Câble USB-C

Manuel