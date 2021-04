Xperia 10 III, le nouveau smartphone 5G de Sony débarque.

Avec le Xperia 10 III, Sony présente aujourd’hui le dernier né de sa série Xperia 10. Il s’agit du premier smartphone de la gamme Xperia 10 à se doter de la 5G. Il vient ainsi accompagner le Sony Xperia 5II qui avait droit à une puce Snapdragon 865 5G.

Sony continue dans la vente de smartphone et avec cette sortie du Xperia 10 III, le constructeur japonais prouve qu’il veut toujours être un acteur visible et de qualité dans un marché du smartphone ou la concurrence est dure entre les leaders du marché que sont Apple et Samsung et les constructeurs chinois comme Oppo et Xiaomi qui ne cesse de prendre des parts de marché.

Xperia 10 III, connectivité 5G.

Ce nouveau venu hérite donc de la 5G notamment à l’intégration de la plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 690. De la 5G, mais aussi du Wi-Fi intelligent. Ainsi, Sony annonce la présence d’une solution Wi-Fi 802.11b/g/n/ac qui utilise les bibliothèques de réseaux neuronaux de Sony et analyse les signaux Wi-Fi.

Concrètement, le Sony Xperia 10 III évalue ainsi la qualité du Wi-Fi disponible avant de se connecter pour ne pas perdre de temps avec les réseaux Wi-Fi défaillants. S’il prévoit une baisse de la qualité de la connexion Wi-Fi, il donne alors la priorité aux données mobiles. Une solution qui permettra à l’utilisateur de toujours rester connecté avec le meilleur débit possible. Attention cependant, il faudra s’assurer d’avoir un bon forfait 5G avec votre opérateur sinon ça risque de vous couter cher en facture de téléphone.

Sony Xperia 10 III, écran, photo, stockage…

Alors, ce nouveau smartphone de Sony est équipé d’un écran OLED 21:9 Wide FHD+ de 6 pouces. Détail intéressant, l’écran est sans encoche dédiée à la caméra avant. Il propose en outre la prise en charge du HDR. Pour ce qui est du verre, nous avons ici à faire un verre Corning Gorilla Glass 6.

Cet écran est également doté de la technologie TRILUMINOS display for mobile issue des téléviseurs BRAVIA. Ainsi, la marque profite de son savoir-faire dans le domaine de la vidéo pour intégrer ce savoir-faire dans ce smartphone.

Pour les accros de la photo, ils pourront s’appuyer sur une Caméra à triple objectif qui se compose d’un ultra-grand angle de 16 mm, d’un grand-angle de 27 mm et d’un téléobjectif de 54 mm.

a noter que le mode automatique du Xperia 10 III possède désormais la fonction de détection des animaux. De la sorte, le téléphone est en mesure de faire la distinction entre un chien et un chat.

D’autres petits détails…

Ainsi, pour ce qui est de la batterie, Sony a opté pour ce modèle Xperia 10 III pour une batterie de 4500 mAh. Autre détail intéressant, la présence d’un port jack 3.5mm. De fait, certains constructeurs ont pris l’option de ne plus intégrer de port jack 3.5mm. Obligeant ainsi l’utilisateur à s’équiper d’un casque sans fil ou d’écouteur intraauriculaire sans fil. Sony sur ce point n’oblige pas l’utilisateur à faire des compromis. Il pourra au choix soit garder son casque ou ses écouteurs filaires soit un casque ou des intra Bluetooth.

Sur ce point Sony nous annonce :

« Outre la lecture native de l’audio haute résolution, le Xperia 10 III est également doté de la fonction DSEE Ultimate qui améliore la qualité des pistes grâce à l’intelligence artificielle pour leur donner une qualité proche de l’audio haute résolution grâce à l’amélioration automatique de la fréquence audio et du débit binaire en temps réel.

Prix et disponibilité.

Le Xperia 10 III sera disponible en noir et en blanc sous Android 11 courant de cet été, donc pas avant fin juin. Pour le prix, aucune information n’a encore été donnée. Mais ce modèle se situe dans le milieu de gamme, on peut donc supposer qu’il tournera entre 350€ et 400€.