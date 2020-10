Garmin® vivofit jr. 3 : le nouveau bracelet connecté dédié aux enfants.

Garmin, spécialiste dans le domaine des « wearable » ou si vous préférez des objets connectés qui se portent annonce la sortir d’un nouveau bracelet connecté. Un bracelet connecté qui a pour nom Garmin® vivofit jr. 3 et qui est avant tout destiné aux petits enfants.

Ainsi, avec ce nouveau bracelet connecté, la marque qui fait partie des leaders du marché dans l’univers des montres connectées dédiées au sport et à la santé s’intéresse cette fois au plus petit.

Des enfants qui grâce à cette montre pourront faire un peu plus d’activité et ce de manière ludique. De fait, le Garmin® vivofit jr. 3 qui se présente comme une montre pour enfant sympa offre de nombreuses possibilités.

L’idée de Garmin est bien de motiver les enfants à faire de l’activité mais tout en s’amusant. Ainsi, tout d’abord, il est possible de télécharger des cadrans et des icônes représentant des personnages.

En outre, il est possible de télécharger un widget qui affiche les coordonnées des parents en cas d’urgence.

De plus, la montre offre la possibilité de Compte le nombre de pas effectués, les heures de sommeil et les minutes d’activité recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé.

En effet, l’autre principal atout de ce bracelet connecté est qu’il permet aux parents d’accéder à différentes informations. Ainsi, ils peuvent visionner des données relatives à l’activité de leurs enfants, ainsi que leur sommeil et leurs missions quotidiennes. Comprendre quand il faut réduire le temps devant les écrans, ajuster l’heure du coucher.

Garmin nous fait son pitch :

Il est possible d’attribuer des tâches et programmer des alertes, qui apparaîtront sur l’écran sous formé d’icônes faciles à comprendre pour les enfants qui n’ont pas encore acquis la lecture. Ces tâches peuvent être programmées de manière périodique – quotidiennes ou hebdomadaires – pour apprendre aux enfants des notions d’organisation et de responsabilité. Il est également possible de récompenser les enfants grâce à des pièces virtuelles.