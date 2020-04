Test : Le Pavé Parisien, Enceinte Audio Bluetooth en Béton.

Le Pavé Parisien, un pavé de béton fibré de dix centimètres de côté en guise d’enceinte Bluetooth c’est pour le moins original. On pourrait penser que l’enceinte est très lourde, mais elle ne pèse qu’1,5 kg. Et comme aucune d’entre elles ne peut être strictement identique à sa voisine de production vous aurez un produit unique! Cent pour cent réparable, il est possible de changer chacun des composants, et recyclable dans une démarche éco-responsable. Pour le haut parleur à large bande HT080 LPP la société Le Pavé Parisien s’est adressée à Audax, acteur historique français de la fabrication de haut-parleur à la riche histoire en matière d’innovation technologique, . Qu’en est-il des propriétés acoustiques?