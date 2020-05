Test : Jabra Elite 85h.

De nos jours, il est important de pouvoir s’isoler dans sa bulle un instant loin des bruits ambiant et des nuisances sonore. Ainsi, les constructeurs de casque l’on compris et propose désormais de plus en plus des casques avec réduction du bruit actif. C’est le cas avec Jabra et Jabra Elite 85h, un casque à réduction active intelligente et une grosse autonomie. Voyons ensemble ce qu’il a dans le ventre.



Préambule.

Jabra n’est plus à présenter, la marque c’est fait surtout connaitre par ses kit mains libre. Désormais, la gamme de produits a bien évolué. Ainsi, on y retrouve bien évidement encore des kit mains libre mais également des casques sportif, audio, … En outre, sachez que si vous cherchez un produit pour de la vidéo conférence Jabra est l’un de leader dans le domaine.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 192 x 82 x 225 mm (L x l x H)

Poids: 296g

Connectivité: Bluetooth 5.0 USB type C Jack 3.5 mm

Portée: 10m

Audio: 8 microphones dont 4 dédiés à la réduction de bruit active

Multi-connexion: Possibilité de connecter deux appareils en même temps

Autonomie: 41h (sans réduction de bruit active) / 36h (avec réduction de bruit active)

Temps de charge: 2h30

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Jabra Elite 85h

Etui rigide

Câble USB type C (30 cm)

Câble jack 3,5mm (120 cm)

Adaptateur avion

À l’ouverture de la boite, on remarque déjà que l’on a affaire à un produit haut de gamme. De fait, le casque est bien rangé dans sa housse de protection. En outre, une house rigide qui pourra accueillir le casque une fois replié ainsi que tout ces accessoires.

De plus, le casque utilise de beau matériaux avec un coloris mat noir/gris titanium, sur notre modèle. Les oreillettes sont d’ailleurs en noir mat recouverte de tissu même au niveau des bouton de l’oreillette droite. L’arceau lui aussi en noir mat reprend là cette texture tissu sur l’extérieur. Pour le confort l’arceau et les coussinets sont dans un similicuir. Sous ce similicuir on retrouvera une mousse à mémoire forme assez agréable. Les coussinets des oreillettes du Jabra Elite 85h pourront se détacher pour un éventuel remplacement.

Découverte du produit.

Une fois le casque déplié, celui-ci s’allume automatiquement et attendra le premier appairage. Sur le côté droit, on retrouvera la plupart des commandes/connectiques avec sur la tranche le bouton assistant vocal (en fonction de l’appareil connecté), la prise jack 3.5 mm et le port USB type C. Toujours sur la droite mais cette fois sur la face extérieur de l’oreillette on retrouvera 3 boutons dissimulés sous cette texture tissu.

Ces 3 boutons nous servirons pour le controle du volume mais aussi pour gérer la lecture audio ou encore la prise d’appel. Et le coté gauche du Jabra Elite 85h ? Alors, sur ce coté on retrouvera un seul bouton sur la tranche qui permettra d’activer/désactiver la réduction de bruit active. Mais, il permettra aussi de passer en mode HearTrough. Grâce à ce mode, vous pouvez entre comme-ci vous n’aviez pas de casque.

L’oreillette droite tout comme celle de gauche dispose d’un capteur qui permet de mettre automatiquement le casque en pause lorsqu’il n’est plus sur la tête.

Notre galerie en fin de ce test vous permettra de visualiser ces différents détails de ce Jabra Elite 85h.