Nouveaux écouteurs sans fil chez Jabra.

Jabra est un acteur actif dans le monde de l’audio et plus particulièrement dans celui des solutions audio sans fil comme les casques, les écouteurs intra auriculaire. La marque annonce qu’elle présentera prochainement (le 22 septembre) sa nouvelle gamme de produits « Elite ».

Alors, si vous lisez cette actualité et que vous vous demandez qui est Jabra, c’est que vous ne nous suivez pas assez assidument. Et pour cause, nous avons déjà parlé à mainte reprise de cette marque que nous connaissons depuis plus de sept ans.

Qu’il s’agisse de son enceinte Jabra Solemate Mini, de ses oreillettes comme la Stealth UC ou encore son casque Jabra Elite 85h que nous avons eu l’occasion de tester cette année.

À relire : Test : Jabra Elite 85h.

Alors à quoi faut-il s’attendre de la part de Jabra ?

Actuellement, nous n’avons encore que très peu d’information sur l’évènement. On sait qu’il aura lieu le 22 septembre et qu’en tant que journalistes high-tech « spécialistes » (restons humble).

En outre, une phrase nous laisse supposer que la marque devrait nous présenter des nouveaux écouteurs intra auriculaire sans fil. Effectivement, la marque souligne :

« Jabra a le plaisir de vous convier à une conférence de presse en ligne où sera dévoilé le futur de la gamme Elite ».

Pour rappel, la gamme Elite de la marque se compose d’écouteurs intra auriculaire de type « True Wireless » sans fil et Bluetooth. Dans cette gamme on retrouve notamment les écouteurs Elite 65t, Elite Active 65t, Elite 75t ou encore Elite Active 75t. Cependant, n’oublions pas non plus les casques Elite 85h et Elite 45h.

Bref, restez vigilant et rendez-vous le 22 septembre. Date à laquelle nous vous donnerons tous les détails concernant les nouveaux produits de la marque.