Devenez testeur pour Planet Sans Fil !

Vous êtes passionnés de produits high-tech et vous aimeriez avoir toutes les nouveautés entre les mains, mais votre portefeuille ne vous le permet pas. Rejoignez notre équipe de testeurs ! Passionnés de high-tech, étudiants en stage ou encore IT avec du temps libre… vous êtes les bienvenus.



Planet sans fil recrute de nouveaux testeurs. Que vous soyez, Belges, Français ou Suisse, si vous êtes fan de tout ce qui est nouvelle technologie et qu’avoir les dernières nouveautés entre les mains vous tente, venez rejoindre notre équipe.

Nous vous offrons l’opportunité de tester un maximum de produits. En effet, avec la présence de plus en plus présente du Wi-Fi, Bluetooth et autres technologies sans fil dans nos produits high-tech, le panel de produits que Planet sans fil peut tester est vaste.

Trop vaste et pour couvrir un maximum sans pour autant se tuer à la tâche, nous sommes à la recherche de testeurs.

N soyez pas timide et on vous rassure, pas besoin d’avoir un diplôme d’ingénieur, BAC+7… (même si on prend aussi ce genre de profil 😛 ), ce qui prime pour nous c’est la passion.

Alors si l’expérience vous tente, contactez-nous sur info(at)planet-sansfil.com. Nous cherchons à la fois des gens sur la France mais aussi sur la Belgique et la Suisse ! Alors si vous êtes belge ou en tout cas résident belge, ne soyez pas timide et contactez nous. Si vous êtes français, Suisses faites de même. Attention, l’age requis est de 18 ans et il ne faut pas écrire pour un autre site, blog perso…