Teracube Thrive, un smartphone conçu pour les enfants.

Avec son Teracube Thrive, l’entreprise du même nom propose un smartphone dédié aux enfants, mais avec lequel, les parents peuvent gérer l’usage du smartphone de leur enfant. Une sorte de contrôle parental total, mais discret.

De nos jours, il devient de plus en plus difficile de priver son enfant d’un smartphone. Et ceux-ci sont d’ailleurs munis d’un smartphone de plus en plus jeune. Une « contrainte » pour les parents qui doivent faire face à une surveillance de tous les instants concernant l’usage du dit smartphone par leur enfant.

La société américaine Teracube de Seattle propose une alternative intéressante au smartphone classique avec un smartphone conçu à la fois pour les enfants, mais aussi pour les parents qui veulent avoir la main sur l’usage du smartphone par leur enfant.

Teracube Thrive, le smartphone pour les enfants.

Le smartphone est équipé d’un écran 6.1 HD+ accompagné d’un verre de protection, d’un processeur MediaTek Helio A25 Octa-core 1.8Ghz. Pour ce qui est de la mémoire, on est sur un smartphone qui propose 4 Go de mémoire et 64 Go de mémoire de stockage. La batterie embarquée est une batterie de 4000mAh.

Pour ce qui est de la connexion mobile, ce téléphone propose une solution 3G/4G. Pour le Wi-Fi, ce téléphone dédié aux enfants est équipé des normes 802.11a/b/g/n/ac et aussi le Bluetooth 5.0, ainsi que le NFC.

Xooloo, l’application qui limitera l’usage du smartphone de vos enfants. On vous le disait il y a quelques jours, le smartphone est devenu un appareil de plus en plus utilisé auprès des plus jeunes. Xooloo a pour but de « coacher » les enfants…

Pour que les enfants puissent faire des photos, le téléphone mobile embarque un capteur photo à l’arrière de 13MP+ 8MP et un capteur à l’avant de 8MP. Le tout pour un poids de 190 grammes et une taille de 155.2mm x 73.3mm x 10.1mm.

Par ailleurs, afin que le téléphone ne se casse pas rapidement, la jeune entreprise fournit une protection-écran et une coque en silicone dont les coins des bords sont plus robustes et plus épais pour éviter les chocs.

Contrôle parental et gestion du smartphone.

Le Teracube Thrive est livré avec une application parentale qui donne le contrôle du smartphone aux parents. Cette application leur permet de gérer tout ce qui concerne le téléphone de leurs enfants. Ainsi, les parents seront à même d’approuver ou non les applications, modifiez les limites de temps de connexion ou d’usage du smartphone. Il sera également possible de suivre les allées et venues des enfants.

Prix et Disponibilité.

Le téléphone est proposé actuellement sur le site de fonds participatifs Indiegogo au prix de 95€ au lieu de 200€. Les premières livraisons sont prévues pour le mois de septembre 2022. Si vous ^tes intéressé, sachez que le téléphone a déjà atteint 70% de son objectif et qu’il vous reste encore 39 jours pour l’acquérir.