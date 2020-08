Le prochain Google Pixel sera 5G ! Un Pixel 5G ?

Google a révélé que ses premiers smartphones 5G seront commercialisés d’ici la fin de l’année. Le géant américain semble donc être prêt à miser sur la 5G pour ses futurs smartphones. Une bonne nouvelle pour ses fans.

Google fait un carton avec son système d’exploitation Android sur le segment des smartphones. Pourtant la marque n’a jamais montré un grand intérêt pour le marché en termes d’appareil. La marque a toutefois décidé il y a quelques années de proposer un smartphone : Pixel.

Un smartphone qui a pour vocation d’être le moins gourmand possible en ressources systèmes. La marque profite au passage de son téléphone pour installer à chaque fois ses mises à jour Android et une version ultra légère de son OS.

Pixel 5G pour Noel ?

Effectivement, lors d’une annonce, Google a confirmé que des smartphones compatibles 5G seront commercialisés d’ici la fin de l’année.

Sans pour autant ne confirmer une date, ni même un prix. Notons au passage que pour le moment les derniers smartphones de la marque à être commercialisés sont les Google Pixel 4, Google Pixel 4a et Google Pixel 4XL.

Alors faut-il s’attendre un « Pixel 5 ». Si c’est le cas, le téléphone qui pourrait être décliné en plusieurs variantes tomberait à point nommé face à la concurrence qui a déjà commencé à proposer des smartphones à base de 5G.

Ainsi, on pense notamment à Samsung et son Galaxy Z Flip 5G, mais aussi à Huawei avec ses Huawei P40 Pro et Huawei Mate XS. Deux téléphones que nous avons eus en test il y a peu.

En outre, le « Pixel 5 » tomberait également à point nommé d’un point de vue nominatif. En effet, « Pixel 5 » pour 5G, mais aussi pour le successeur du Pixel 4.

Le choix de Google sur l’arrivée si tardive de smartphones 5G est un choix stratégique par rapport à son marché cible. À savoir les États-Unis. La marque devrait donc proposer des produits 5G lorsque les opérateurs américains déploieront massivement leurs offres 5G.