Samsung Galaxy A32 5G, ça y est-il débarque sur le marché.

Samsung lance le Galaxy A32 5G. La marque annonce avec ce modèle le smartphone Galaxy 5G le plus abordable. Un smartphone qui non seulement intègre de la 5G, mais qui est proposé sous la barre des 300€.

Plus de doute possible, les constructeurs de smartphones vont faire de 2021 l’année du smartphone 5G. De fait, alors que certains modèles principalement les haut de gamme ont déjà proposé de la 5G en 2020, 2021 devraient être l’année de transition.

Il est vrai que les annoncent n’ont pas arrêtées de se succéder du côté des fabricants de puces. On pense bien sûr à Qualcomm, mais aussi à MediaTek qui avait annoncé la sortie d’une gamme de puces 5G pour les smartphones de milieu de gamme.

Samsung Galaxy A32 5G, le milieu de gamme de Samsung s’offre la 5G !

Ce nouveau venu chez Samsung sortira dès le mois de février 2021. Son objectif proposer de la 5G pour ceux qui ne veulent pas investir plus de 700€ dans un smartphone 5G.

De fait, ce smartphone proposé par Samsung entre dans le segment des smartphones milieu de gamme. Mais de quoi se compose-t-il ?

Alors, nous avons ici à faire à un smartphone équipé d’un écran 6.5 pouces HD+ TFT. Pour pousser les performances, Samsung a opté pour un processeur Octa-Core. Pour accompagner l’OS et le processeur, Samsung a opté pour 4/6/8 Go de mémoire vive.

Au niveau du stockage, le Samsung Galaxy A32 5G embarque 128 Go de mémoire interne. À noter que le smartphone est également équipé d’un lecteur de carte microSD qui permettra d’étendre la mémoire du smartphone d’1 To.

Des photos, toujours des photos…

Le Samsung Galaxy A32 5G, propose une caméra frontale de 13 MP, F2.2. Une caméra qui est placée au centre de l’écran et qui forme un effet gouttelette. Pour ce qui est des capteurs arrières on trouve un capteur 48MP, F1.8, un ultra grand ange de 8MP, un Macro 5MP et un dernier capteur 2MP.

Pour ce qui est de la connectivité, on a donc droit à de la 5G, mais également du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ainsi que du Bluetooth 5.0. Présent également le NFC qui facilitera la connexion Bluetooth ou encore le paiement sans contact.

Pour ce qui est de la batterie du Galaxy A32 5G, Samsung a opté pour une batterie de 5000mAh et un port USB-C qui permettra une charge rapide de 15W.