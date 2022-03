Galaxy A13, le nouveau venu chez Samsung.

Le constructeur coréen avec ce nouveau Galaxy A13 étoffe sa gamme « Galaxy A » et propose un nouveau smartphone d’entrée de gamme qui sera proposé en dessous des 200€. À ce prix-là, le téléphone est dépourvu de certaines fonctionnalités.

Samsung est certes une des marques phares sur le marché du smartphone. Le constructeur coréen fait d’ailleurs succès avec ses modèles haut de gamme comme le Galaxy S21 ou récemment le Galaxy S22.

Galaxy A13, loin d’être un foudre de guerre !

Alors, forcément vu la gamme dans laquelle se positionne le smartphone il ne faut pas s’attendre à des caractéristiques extraordinaires comme sur un Galaxy S22. Il faut dire que le prix n’est pas le même non plus.

Et cela se remarque déjà par les technologies embarquées. En effet, pour le coup pas de 5G pour ce smartphone, mais une bonne vieille 4G. À noter que pour certains cela suffira fortement. Pareil pour le Wi-Fi, pas de Wi-Fi 6 sur ce smartphone. Le Bluetooth est présent, mais pas de NFC non plus.

Par ailleurs, ce nouveau venu est équipé d’un écran 6.6 pouces offrant une résolution de 1080 x 2408 pixels. Le tout pour un ratio de 83% écran/boitier et un format 20 :9.

Processeur, mémoire et appareil photo.

Pour ce qui est du processeur, le constructeur coréen pour ce Galaxy A13 pour un processeur Exinos 850 Octa-core 2.2 GHz & 2.0 GHz. Pour ce qui est de la mémoire, ce nouveau venu devra compter sur 4Go de mémoire vive et au choix 64 ou 128 Go de mémoire de stockage.

À noter qu’il est possible d’étendre cette mémoire grâce au lecteur de carte mémoire qui peut accueillir des cartes MicroSD allant jusqu’à 1To.

Pour ce qui est des capteurs photos, Samsung a opté pour ce Galaxy A13 pour un quadruple capteur photo qui se compose d’un 50 MP, f/1.8, (grand angle), d’un 5 MP, f/2.2, (Ultra grand angle, d’un capteur 2 MP, f/2.4, (macro) et d’un capteur 2 MP, f/2.4.

Enfin, le tout tourne sous Android 12 et avec la surcouche One UI 4.1 et est alimenté par une batterie de 5000mah et un port USB-C Super fast charge de 15W.

Prix et Disponibilité.

Le Galaxy A13 est disponible en noir, blanc ou bleu clair et est commercialisé au prix de détail suggéré de € 189,- (64GB) et € 209,- (128GB).