OxygenOS 13.1 prévu au premier semestre 2023.

Le constructeur de smartphone chinois vient d’annoncer que sa nouvelle version OxygenOS 13.1 destinée à équiper les prochains smartphones de la marque devrait arriver au premier semestre 2023.

Bonne nouvelle pour tous les possesseurs de smartphone OnePlus. Le constructeur chinois vient d’annoncer qu’il proposera dès 2023, un nouveau système d’exploitation. Enfin, plutôt une mise à jour conséquente avec l’arrivée d’OxygenOS 13.1. Une nouvelle version qui apportera son lot de nouveautés, de stabilité, mais aussi et surtout de sécurité.

En effet, c’est sur ce dernier point que OnePlus communique pour mettre en avant cette nouvelle édition de son système d’exploitation pour smartphone. Ainsi, la marque nous annonce que le renforcement de la sécurité sera une priorité, réalisée grâce à une version améliorée de la fonction Private Safe de OnePlus lancée avec OxygenOS 13, ainsi que d’autres fonctions de confidentialité.

OnePlus a annoncé que son équipe de programmeur travaille d’ores et déjà sur l’orientation future d’OxygenOS.

OxygenOS 13.1, une nouvelle version qui tient compte des remarques de ses clients.

Effectivement, pendant leur visite à Londres, Gary Chen, Head of Software Products chez OnePlus et Crayon Hsieh, Head of OneLab chez OnePlus ont organisé le premier forum européen Open Ears en personne, après deux années d’interruption, réaffirmant ainsi l’importance historique que OnePlus accorde à sa communauté, et pour laquelle l’entreprise est bien connue. Cette rencontre avec la communauté de OnePlus n’est qu’une des nombreuses interactions qui contribueront au développement du futur OxygenOS.

Ainsi, la marque a présenté quelques aspects et fonctionnalités de cette nouvelle édition comme l’ « AI System Booster », une fonction qui vous permet de suspendre plusieurs applications à la fois, afin que vous puissiez passer rapidement d’une application/tâche à une autre pour une expérience plus rapide, plus fluide et ininterrompue. Selon l’entreprise, cela offre une amélioration de 30 % du taux de fluidité, de 20 % de la vitesse d’installation des apps et de 10 % de la vitesse de démarrage des apps par rapport aux versions précédentes d’OxygenOS.

La fonction Private Safe 2.0 garantit un partage de données sûr et sécurisé. Une option qui mosaïque automatiquement les informations privées pour s’assurer que les données des utilisateurs ne seront pas accidentellement divulguées. Lorsque l’App demande l’autorisation de l’utilisateur, ce dernier peut choisir de la rejeter, d’accepter une fois ou de toujours accepter. Une application qui est notamment destinée là a fonction « Auto Pixelate » sur Facebook Messenger et WhatsApp.