Oukitel WP5, un smartphone antichoc à bas prix.

Dans le monde du smartphone, il y a un segment dont on ne parle jamais assez c’est celui des téléphones renforcés. Et bien bonne nouvelle, le constructeur chinois Oukitel a annoncé l’arrivée de son Oukitel WP5.

Bon, il faut l’avouer, les acteurs du marché ne sont pas non plus légion en matière de smartphone robuste. On vous a déjà présenté le Caterpillar CAR S30 mais ça remonte à un peu plus de trois ans. On vous a aussi présenté le Crosscall Trekker X3, un smartphone robuste qui a un look gaming.

Cette fois c’est Oukitel qui tentera de séduire les plus exigeants en matière robustesse avec son Oukitel WP5. Un téléphone qui se veut à toute épreuve pour des usages extrêmes.

Oukitel WP5, un smartphone qui supporte la poussière et pas seulement.

En effet, ce nouveau venu dans la catégorie des smartphones robustes annonce une certification IP68 et une coque ultra solide. Il est en outre équipé d’un écran Super Tough Screen Gorillas Glass et est à même de supporter une immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre, et ce durant 30 minutes. L’écran quant à lui s’offre une taille de 5.5 pouces avec un ratio 18 :9.

Le téléphone est également capable de supporter des températures allant de -55°C à 70°C. Le processeur embarqué est un MediaTek MT6761 quad-core. Il est accompagné de 3 Go de mémoire et de 32 Go de stockage.

Flash d’exception et batterie énorme pour l’Oukitel WP5.

L’appareil est équipé d’une triple caméra arrière de 13MP+2MP+2MP. Détail intéressant, le Flash LED se compose de pas moins de 4Leds. De quoi offrir une bonne luminosité lors de prise de photos dans des endroits plus sombres.

En outre, sa batterie promet une autonomie plus qu’alléchante. En effet, ce smartphone hérite d’une batterie de 8000mAh. Enfin, il sera possible de débloquer le téléphone soit via le capteur d’empreinte placé à l’arrière ou via la reconnaissance faciale.

Enfin, plus qu’un détail, son prix de €179,95.