Teufel ROCKSTER NEO : quand la puissance sonore prend la route

Derrière son design musclé et son logo berlinois bien assumé, la ROCKSTER NEO de Teufel annonce clairement la couleur : faire du bruit, longtemps, et partout. Conçue pour suivre le rythme effréné des soirées nomades et des concerts improvisés, cette enceinte Bluetooth n’est pas une simple déclinaison portable : c’est un modèle de puissance et de robustesse, pensé pour durer.

Difficile de passer à côté du pedigree de Teufel, maison allemande spécialiste de l’audio qui, depuis plusieurs décennies, affine une approche sans compromis du son. La ROCKSTER NEO en est une nouvelle preuve, dans une version qui s’attaque frontalement au segment des enceintes autonomes haut de gamme.

Une bête de scène en format compact

Quand on évoque les 130 décibels de la ROCKSTER NEO, on ne parle pas d’un simple haut-parleur d’appoint pour barbecues timides. Ici, le volume grimpe au niveau des prestations live, propulsé par une architecture coaxiale XXL : un woofer longue portée de 300 mm cohabite avec un tweeter à compression, lui-même logé en son centre, dans un souci de cohérence spatiale. Résultat : une diffusion sonore ample, fidèle, capable de remplir un champ sans distorsion.

A relire : Test : Teufel Boomster, un air de nostalgie des 90’s Pour le test du jour, nous allons nous pencher sur la gamme des enceintes Bluetooth de la marque Teufel et plus précisément sur le « Boomster ». Nous avions déjà eu l’occasion de vous…

Autre particularité : en couplant deux ROCKSTER NEO, on obtient une stéréo réelle, pensée pour la scène ou les configurations semi-pro. Et ce, avec ou sans fil, selon le contexte.

Connectée, mais pas que

Si le Bluetooth (avec codec AAC et Google Fast Pair) reste le point d’entrée principal, Teufel a eu la bonne idée de ne pas s’y limiter. Deux entrées analogiques sont disponibles à l’arrière, acceptant aussi bien les micros que les instruments via XLR ou jack 6,3 mm. Le tout est mixable en temps réel, directement sur l’enceinte. Autrement dit, on peut diffuser une playlist, chanter en live et brancher une guitare sans passer par une table de mixage.

On sent ici une vraie volonté de répondre à des usages hybrides, entre soirée familiale, performance artistique ou simple karaoké du samedi soir.

Endurante et bien pensée

Sur le terrain de l’autonomie, Teufel frappe fort. La ROCKSTER NEO promet jusqu’à 36 heures de fonctionnement à volume modéré – grâce à une batterie lithium-fer-phosphate (LiFePO₄) remplaçable et sécurisée contre la décharge profonde. Un point qui rassurera les utilisateurs réguliers.

Et si le courant venait à manquer, on peut basculer sur secteur, sans nécessité de batterie. Une souplesse bienvenue, notamment en contexte pro. Un port USB-C est même prévu pour recharger un smartphone. À cela s’ajoutent différents modes audio (intérieur, extérieur, éco) accessibles via les boutons en façade. Chaque configuration ajuste la réponse en fréquence selon le contexte – un détail qui illustre l’attention portée à l’expérience utilisateur.

Résistance de terrain

Avec ses coins renforcés en caoutchouc, sa certification IP44, et son châssis en matériaux solides, la ROCKSTER NEO est parée pour les mauvais traitements. Elle résiste à la poussière, aux éclaboussures et aux petites chutes. À défaut d’être légère (environ 17 kg), elle se transporte sans trop d’effort grâce à ses poignées latérales.

Empilable horizontalement ou verticalement, montable sur pied, elle peut être intégrée dans des installations fixes ou mobiles, ce qui la rend aussi bien adaptée aux événements qu’aux artistes en tournée.

Une enceinte évolutive et communautaire

Dernier atout, la fonction Party Link permet de chaîner jusqu’à 100 enceintes compatibles – une prouesse technique qui ouvre des perspectives dans l’événementiel. Une application mobile nommée Teufel Go, attendue pour juillet 2025, viendra compléter l’écosystème avec des réglages sonores fins et un contrôle à distance depuis un smartphone.

De quoi envisager la ROCKSTER NEO comme un véritable outil audio évolutif, au service de la créativité comme de la fête.

Récapitulatif technique

Puissance maximale : 130 dB

Configuration audio : Système coaxial avec woofer 300 mm + tweeter à compression

Autonomie : jusqu’à 36 heures (à 70 dB selon la norme IEC)

Batterie : LiFePO₄ remplaçable avec protection contre la décharge profonde

Alimentation : secteur possible sans batterie

Connectivité : Bluetooth (AAC, Google Fast Pair, multipoint), 2 entrées analogiques (instrument, micro, ligne)

Fonctionnalités : mixage des sources, fonction Party Link (jusqu’à 100 enceintes), application Teufel Go (juillet 2025)

Modes audio : intérieur, extérieur, éco

Certification : IP44 (résistant aux éclaboussures et poussière)

Design : coins renforcés, poignées de transport, montage sur pied, empilable

Poids : env. 17 kg

Prix public : 899,99 €

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.