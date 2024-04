Le marché mondial des smartphones reprend des couleurs avec une hausse de presque 8% sur un an.

Au premier trimestre de 2024, le marché mondial des smartphones a montré des signes de reprise impressionnants, continuant sur la lancée des précédents trimestres. Cette période a été marquée par une augmentation significative des expéditions, notamment de la part des fabricants chinois, selon les dernières données publiées par IDC.

Bonne nouvelle pour les acteurs du segment du smartphone, après deux années consécutives de régression, depuis le dernier trimestre de l’année 2023, il semblerait que le marché souffle un peu et revoit la croissance aux vues des chiffres de ce premier trimestre 2024.

Augmentation des expéditions et impact sur les parts de marché

Au cours du premier trimestre, les expéditions de smartphones ont augmenté de 7,8 % par rapport à l’année précédente, atteignant 289,4 millions d’unités. Cette croissance est le résultat de trois trimestres consécutifs d’augmentation, soulignant une tendance positive durable dans le secteur.

Les constructeurs chinois crée la croissance du marché avec notamment Xiaomi et Transsion.

Parmi les fabricants, Xiaomi et Transsion se sont démarqués par leur croissance exceptionnelle. Xiaomi a enregistré une augmentation de 33,8 % de ses expéditions, avec un total de 40,8 millions d’unités. Transsion, de son côté, a vu ses expéditions bondir de 84,9 % pour atteindre 28,5 millions d’unités. Cette performance remarquable reflète une stratégie efficace axée sur l’innovation et l’adaptation aux besoins du marché selon les analystes.

Situation contrastée pour Apple et Samsung.

Contrairement à Xiaomi et Transsion, Apple et Samsung ont connu des fortunes diverses. Les expéditions d’iPhone ont diminué de 9,6 %, tombant à 50,1 millions d’unités. Apple a vu sa part de marché réduire à 17,3 %, en baisse par rapport à 20,7 % l’année précédente. La marque à la pomme compense cependant ses pertes en valeurs avec une augmentation du prix de son smartphone.

Samsung, quant à lui, a maintenu un volume d’expédition stable à 60,1 millions d’unités, mais sa part de marché a légèrement diminué, passant de 22,5 % à 20,8 %. Le Coréen a lui aussi profité d’une hausse des ventes dans son segment haut de gamme aux détriments des autres gammes pour consolider son chiffre d’affaire.

Une bonne année pour 2024 ?

Selon les prédictions d’IDC le segment pour 2024 devrait se diriger vers une croissance en valeur. En effet, selon les denrières analyses, le marché pourrait connaitre une hausse de revenus notamment grâce au comportement des consommateurs. De fait, ceux-ci seraient désormais plus enclin à se diriger vers l’achat d’un smartphone haut de gamme au détriment de smartphones moins cher. En revanche, le remplacement du smartphone se ferait que tous les 2,3 voire 4 ans. C’est d’ailleurs déjà le cas chez Apple, ou de plus en plus de consommateurs passent une ou deux générations d’iPhone.