Les Chinois ont acheté moins de smartphones cette année pour le « Shopping Day ».

Le 18 juin (alias 618) a lieu en Chine ce que l’on appelle le « Shopping Day ». il s’agit d’un jour exceptionnel ou il est possible d’acheter des produits bradés. En effet, à cette date, tous les commerçants font des « soldes » ou des « actions de vente ».

Cette année, une fois de plus depuis 2010, le « 618 » était le jour attendu par les Chinois pour faire leurs achats. Autant dire une Tradition en Chine similaire au Black Friday, French Days et autres chez nous. Cette année, le segment du smartphone a vu ses ventes chuter de 25% par rapport aux années précédentes.

14 millions d’unités de smartphones vendues, mais un score de -25%.

Les informations et analyses nous arrivent depuis Strategy Analytics, un cabinet d’étude de marché que nous suivons régulièrement. Et pour cette année leur constat est clair. Le marché du smartphone en Chine va mal. De fait, si le 618 a permis de vendre 14 millions d’unités de smartphones, ce qui semble conséquent, il n’en est rien. De fait, le marché a vu son chiffre de vente (en unités) chuter de 25% par rapport à l’année passée. Un résultat qui confirme la tendance actuelle et le rapport du dernier trimestre. De fait, l’année passée en 2021 il s’était vendu pas moins de 19 millions d’unités de smartphones. Et il en était de même pour 2020.

Malgré tout, du fait que le prix des smartphones a sensiblement augmenté et les chiffres de vente ne sont pas si catastrophiques. En cause, le prix et les ventes de l’iPhone d’Apple. Effectivement, il semblerait que cette année les Chinois se soient « rués » sur le smartphone d’Apple. Au point que celui-ci représente la moitié des achats de smartphone lors du 618.

Cependant, si des iPhone plus chers se sont vendus en plus grande quantité, le chiffre d’affaires total des ventes en ligne de smartphones est en baisse de -16% avec 9,5 milliards de dollars.

Apple leader du marché !

Une fois de plus avec ce nombre d’iPhone vendu, Apple affirme son statut de leader de marché du smartphone. Et ce malgré une baisse des ventes. Suivi encore et toujours de près par les deux « locaux » que sont Xiaomi et Honor. Ils représentent à eux trois le podium des smartphones vendu en Chine. Suivi ensuite de Vivo et d’OPPO.