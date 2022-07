INZONE H9, le nouveau Casque pour jeux sans fil à réduction de bruit.

Sony dévoie sa nouvelle marque gaming INZONE et dans la foulée INZONE H9, un tout nouveau casque sans fil à réduction de bruit. Un casque dédié au gaming avec des fonctions pour le moins intéressantes.

Alors c’est clair qu’on ne vous présente plus le constructeur japonais. La marque possède plusieurs cordes à son arc entre les segments du smartphone, des téléviseurs, de l’audio et du gaming avec sa console de jeu PlayStation 5. Cette fois a marque a décidé de frapper fort et de peut-être de se renouveler en créant sa propre marque de produits dédiés au gamin. Un peu à la manière d’Asus avec sa marque/gamme ROG. Et pour bien commencer les choses, le constructeur propose un casque audio sans fil.

INZONE H9, un design qui fait penser à la PlayStation 5.

Ce casque entre dans la catégorie des casques supra aural équipé de bons gros coussinets qui viendront couvrir totalement l’oreille pour avoir un rendu sonore encore plus immersif lors de vos parties de jeu. Pour ce faire, le casque est équipé de deux haut-parleurs équipés d’aimant Néodyme d’une taille de 40mm. Ce casque dédié aux jeux propose un son spatial à 360° pour les jeux. Un son à 360° qui vous permettra de détecter la position et la distance de vos adversaires.

En outre, le casque est équipé de conduits sur le boitier qui selon Sony :

« contrôlent et optimisent la reproduction audio des graves, pour des basses puissantes et un rendu réaliste des explosions et bruits de moteurs. »

Grâce à l’intégration de la technologie à réduction de bruit, le casque « supprimera » tous les sons ambiants hors rapport à votre jeu. Pour obtenir ce résultat, le casque INZONE H9 intègre la même technologie de détection du bruit à double micro que dans nos casques de la série 1000X.

Micro perche, compatible Discord et double connexion sans fil.

Le casque est INZONE H9 est muni d’une perche amovible qui se compose d’un micro bidirectionnel qui éclaircira le son de votre voix pour une meilleure compréhension. En outre, le casque est compatible avec le service de communication Discord.

Enfin, afin d’être le plus compatible possible, le casque propose deux types de connexion sans fil. Soit via la RF 2.4GHz et un récepteur USB soit via Bluetooth. Pour terminer, sachez que le casque est équipé sur ses coques de boutons de fonctions comme le bouton de volume, le bouton de réduction de bruit / mode Ambient Sound et bouton Mute du micro ou encore un bouton « discussion ».

Prix et Disponibilité.

Le casque INZONE H9 est d’ores et déjà disponible et commercialisé au prix de 300€.