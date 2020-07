Lenovo Legion™ Phone Duel, son premier smartphone 5G dédié au gaming.

Contre toute attente, il semblerait que Lenovo ait aussi décidé de se lancer dans l’aventure du smartphone gaming avec son tout nouveau Lenovo Legion™ Phone Duel. Un smartphone qui viendra concurrencer les RogPhone 3 d’Asus ou le Black Shark 3.

Le monde du gaming n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dernières années. A point que désormais des conventions et des championnats sont organisés. Un univers ou principalement les joueurs utilisent des ordinateurs.

Cependant, les jeunes générations sont plutôt accros à leur téléphone. Alors, le besoin de jouer sur son smartphone est toujours plus fort. Ainsi, certains constructeurs ont décidé de miser sur le smartphone pour gamer. Fini de jouer avec des jeux faibles en qualité. Avec ces smartphones, les constructeurs veulent permettent à leur propriétaire de jouer à des jeux riches en polygones et en graphismes tels que Call of Duty et autres jeu du genre.

Lenovo Legion™ Phone Duel, il envoie du lourd.

Ainsi, Lenovo vient donc de lancer un smartphone dédié à cet univers. De fait, le Lenovo Legion™ Phone Duel n’a pour seul but que de séduire les gamers sur smartphone. Pour ce faire, la marque a opté pour la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus. Une plateforme qui offre des performances optimales avec Qualcomm Snapdragon Elite Gaming™ ainsi qu’une prise en charge de la 5G.

En outre, le téléphone est équipé de puces mémoires de 5e génération. Lenovo lui a fourni une capacité de 16 Go de RAM haute capacité LPDDR5. Pour ce qui est du stockage allant jusqu’à 512 Go UFS 3.1.

Ecran AMOLED et WiFi 6.

Jouer avec un téléphone performant c’est bien ! Avoir un écran qui l’est tout autant c’est mieux. Lenovo embarque sur le Lenovo Legion™ Phone Duel un écran tactile en verre AMOLED Full HD (2340 x 1080) de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. En outre, la marque annonce un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Outre la 5G, le téléphone propose également le WiFi 6. De la sorte, si vous êtes équipé d’un routeur de dernière génération, vous pourrez profiter d’un WiFi ultra rapide.

Autonomie accrue et un système de refroidissement ingénieux.

De fait, Lenovo propose une batterie d’une capacité de 5000mAh mais qui est répartie sur deux batteries séparées. Batteries qui sont équipées d’un système de double refroidissement liquide de tubes de cuivre. Ainsi, selon Lenovo, il y a une meilleure dissipation de la chaleur et cela évite la surchauffe de la batterie.

De plus, le chargeur Turbo Power de 90 W utilise deux cordons de charge. Un sur le port central et un second sur le port latéral. Et ce, pour alimenter les deux batteries.

Enfin, dernier détail, la caméra est une caméra mécanique qui sort du téléphone lorsque l’utilisateur l’active. Une caméra frontale de 20 Mpx qui offre la possibilité de capturer des images HD 1080p et de les enregistrer en 4K à une vitesse allant jusqu’à 30 FPS.

Prix et disponibilité.

Le Lenovo Legion Phone Duel (appelé Lenovo Legion Phone Pro en Chine) est attendu à partir de juillet en Chine, au Brésil. Ainsi que dans certains marchés d’Asie Pacifique, EMEA (Europe, Moyen[1]Orient, Afrique). La disponibilité et le calendrier peuvent varier selon les marchés géographiques

Les prix varieront selon les marchés et actuellement nous l’ignorons.