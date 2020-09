Sennheiser lance les écouteurs sans fil CX 400BT True Wireless.

Sennheiser est un grand spécialiste dans l’univers des casques audio filaire et sans fil. La marque qui propose déjà une belle gamme dévoile ses nouveaux écouteurs sans fil CX 400BT True Wireless.

Les écouteurs audio sans fil de type True Wireless sont à la mode, et ce depuis plus d’un an maintenant. En effet, tous les constructeurs se sont lancés dans ce segment qui séduit apparemment le grand public.

Et, dans ce domaine, Sennheiser n’est pas un novice. De fait, la marque est un acteur important dans ce segment et n’a plus vraiment à prouver ce qu’il est capable. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de tester leur modèle CX SPORT micro Wireless. Cette fois la marque revient avec des écouteurs adaptés au quotidien.

CX 400BT True Wireless, quoi de neuf ?

Ces écouteurs sont équipés de drivers dynamiques 7 mm de Sennheiser. Des haut-parleurs également présents dans les écouteurs MOMENTUM True Wireless 2. Pour ce modèle la marque tape dans le haut de gamme et qualité en matière d’audio sans-fil.

Ainsi, selon la marque, ces écouteurs restituent « un son stéréo haute-fidélité avec des basses profondes, des médiums naturels et des aigus clairs et détaillés ».

C’est donc sans grande surprise que l’on retrouve le support des codecs SBC, AAC ou encore aptX. A cela, vient s’ajouter l’application pour smartphone Sennheiser Smart Control. Celle-ci permettra d’affiner les réglages du casque selon votre envie et/ou votre oreille. Notamment grâce à l’égaliseur intégré.

Commandes tactiles, compatibles assistants.

Les écouteurs sont également dotés de fonctions tactiles de part et d’autre des coques. Prise d’appel, raccrocher, plage suivante ou encore activer les assistants vocaux comme Google Assistant ou Siri.

En outre, les CX 400BT True Wireless sont équipés de Bluetooth 5.1 et aussi de microphones avec réduction des bruits ambiants.

Pour ce qui est de leur autonomie, Sennheiser annonce pas moins de 7 heures. 7 heures qui peuvent se prolonger jusqu’à 20 heures grâce à l’étui de rechargement fourni.

Prix et disponibilité.

Les écouteurs CX 400BT True Wireless seront commercialisés en version noire et blanche à compter du 15 septembre, au prix de vente recommandé 199 euros.