La GSMA veut lutter contre la fraude téléphonique.

À l’occasion du MWC 2021 de Los Angeles, La GSMA a mis en avant un point qu’elle juge capital et pour lequel il faut prendre action au travers de sa conférence « GSMA Fraud Summit », celui des appels téléphoniques générés par des robots qui ont pour objectifs de faire générer des appels aux citoyens pour leur extorquer de l’argent.

Vous avez très certainement déjà reçu un appel pour lequel personne ne se trouvait de l’autre côté ou pour lequel il fallait reprendre contact. Des appels qui sont générés par des robots ou des routines qui ont pour objectif de vous arnaquer ou de valider votre numéro qui sera revendu ensuite à un centre d’appel qui tentera de vous vendre quelque chose.

Eh bien, sachez que la GSMA, organisation mondiale unifiant l’écosystème mobile pour découvrir, développer et proposer des innovations fondamentales dans le domaine de la téléphonie mobile, a décidé de se pencher sur le sujet.

A lire également : La 5G Accélère La Croissance Du Marché Du Smartphone. Avec la 5G, une nouvelle vague de croissance est présente depuis maintenant six trimestres d’affiliées pour le monde du smartphone. Et plus précisément celui des processeurs pour smartphone. C’est ce qui ressort…

La Fraude téléphonique, un cout pour les consommateurs.

Carlos Bosch, responsable de la technologie GSMA Amérique du Nord, a souligné que le bilan financier des appels automatisés pour les consommateurs selon les chiffres de la FCC fait état que cela coute aux citoyens américains 10 milliards de dollars par an.

Pour Carlos Bosch, il est important de se pencher sur le problème, car non seulement cela coute de l’argent aux consommateurs et utilisateurs de smartphone, mais aussi aux opérateurs. En effet, désormais, de plus en plus d’utilisateurs ne prennent plus la peine de décrocher pour prendre un appel quand celui-ci est « masqué ». Par ailleurs, certains utilisateurs ne décrochent même plus si le numéro qui s’affiche sur leur téléphone est un numéro qu’ils ne connaissent pas.

Par ailleurs, dans certains cas cela nuit à l’utilisateur, également pour sa santé. Ainsi, Carlos Bosch a cité un exemple dans lequel un promeneur bloqué n’a pas répondu aux appels des sauveteurs, car le numéro était masqué.

Une solution sous forme de groupe de travail.

Pour pallier à ces soucis, la GSMA a mis en place un groupe de travail pour résoudre les problèmes de fraude et d’appels automatisés. En outre, la GSMA a créé une plate-forme de référence et a également introduit le premier ticket d’incident mondial. Ce qui signifie qu’un opérateur peut ouvrir un dossier sur le réseau d’un autre en cas de suspicion de fraude.