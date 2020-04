Goldman prévoit une baisse de 36% des livraisons d’iPhone.

Selon le cabinet d’investissement Goldman Sachs, l’action d’Apple risque de fortement chuter prochainement. En cause, une baisse de 36% des livraisons d’iPhone au cours du trimestre en cours en raison des fermetures liées aux coronavirus dans le monde.

Ce n’est pas nouveau, le marché de la téléphonie mobile et du smartphone va devoir faire face à une baisse des ventes suite à la pandémie et au confinement des consommateurs. Certes, il est toujours possible de commander, d’acheter son smartphone sur internet. Cependant, la fermeture des boutiques physique et des usines ont ralenti la croissance générale.

Par ailleurs, bon nombre de consommateurs étant à l’arrêt voient leur salaire chuter et donc leur pouvoir d’achat chuter également.

Baisse de 36% des livraisons d’iPhone, une évaluation extrême ?

Ainsi, tous ces facteurs font sonner la sonnette d’alarme chez le cabinet d’investissement Goldman Sachs. En outre, l’action Apple a chuté de 1,6 % à 282,13 dollars vendredi matin, contre une hausse de 1,5 % pour l’indice de référence S&P 500.

Les analystes de Goldman ont également abaissé leur objectif de prix pour le titre de 7% à 233$ dans leur rapport prévoyant la baisse de la demande d’iPhone pour le trimestre se terminant en juin, le troisième trimestre fiscal d’Apple.

Cependant, pas de panique, non plus, sur les 40 analystes qui couvrent les actions Apple, 30 ont une notation « achat » ou « achat fort », sept ont une notation « maintien » et trois ont une notation « vente », selon Refinitiv.

Il faudra donc suivre de près les ventes du nouvel iPhone SE qui avouons-le est proposé à un « prix relativement bas » pour un produit de la marque. Il faut donc espérer que ce modèle séduise largement les consommateurs et que ceux-ci franchiront donc le cap de l’achat d’un iPhone SE. D’autant que les marges et les bénéfices sur ce modèle sont très certainement moindres que sur les flagship de la marque.