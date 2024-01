Le Samsung Galaxy S24 présenté le 17 janvier ! Leur prix : 899 euros, 1169 euros et 1469 euros.

Ca y est c’est officiel, enfin presque, le Samsung Galaxy S24 sera présenté le 17 janvier. En tout cas Samsung a annoncé que son Galaxy Unpacked 2024 se fera à cette date. Et avec pour slogan : le début d’une nouvelle ère de l’IA mobile.

Samsung a quelque peu levé le voile sur la date de présentation de ses nouveaux smartphones haut de gamme à savoir les « Samsung Galaxy S ».

Samsung Galaxy S24 sous le signe de l’IA ?

« Une expérience mobile révolutionnaire s’annonce »

Voilà la phrase d’accroche du géant coréen concernant l’arrivée des nouveaux Samsung Galaxy S24. Préparez-vous à découvrir une nouvelle ère pleine de possibilités avec les dernières innovations Galaxy, conçues pour transformer votre façon de vivre, de vous connecter et de créer. La nouvelle série Galaxy S établira une référence plus élevée pour l’expérience mobile la plus intelligente à ce jour.

Alors bien sur, il y a quelques critères qui ne changeront pas et qui feront de cette nouvelle gamme, une certaine continuité chez Samsung. Ainsi, on peut déjà être sûr qu’il y aura au moins trois téléphones : Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra.

Pas tous égaux entre Européens et Américains.

En effet, sans grande surprise, Samsung devrait proposé deux modèles par smartphone. Pour le marché européens, les consommateurs devraient avoir un Galaxy S24 avec un processeur maison Exynos alors que pour les émricains Samsung devrait proposer des Galaxy S24 avec une puce Snapdragon 8 Gen 3. Pour le reste des caractéristiques attendons le 17 janvier mais une chose est sur, ce nouveau smartphone devrait bénéficier du Wi-Fi 7. Une bonne nouvelle pour tous les propriétiare de routeur Wi-Fi 7 qui arrivent à toute vitesse.

A relire : Test : Samsung Galaxy S23 Ultra Aujourd’hui, nous avons la possibilité de tester le dernier modèle de Samsung, le Galaxy S23 Ultra. La fiche technique de ce téléphone est impressionnante, avec notamment 12 Go de RAM, jusqu’à 1…

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est des prix pour ces nouveaux smartphone, certaines indiscrétions ont été trouvées par nos confrères suite à un concours organisé par une chaine de magasin française qui propose un jeu concours en partenariat avec Samsung.

La chaine de magasin fait état de smartphones à gagner d’une valeur de 899 euros, 1169 euros et 1469 euros. On peut donc en déduire que ces prix correspondent aux Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra.