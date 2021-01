Alcatel 3L, le nouvel arrivé dans la gamme de smartphones TCL.

TCL Communication lance une gamme de smartphones Alcatel polyvalents avec notamment l’Alcatel 3L, un smartphone qui est doté d’un appareil photo principal de 48 MP et un objectif macro de 2 MP.

Le CES 2021 va bientôt « ouvrir ses portes », mais de manière digitale. En ce début d’année il y a un évènement qui attire tous les fans de high-tech c’est le CES de Las Vegas. Cette année, Covid 19 et pandémie oblige, le salon se fera de manière digitale.

Cela n’empêche pas les marques de dévoiler leurs nouveautés et c’est le cas chez TCL avec l’arrivée de nouveautés. Parmi ces nouveautés, le nouvel Alcatel 3L. Un téléphone qui vient remettre au gout du jour la gamme du constructeur.

Alcatel 3L 2021, une version remise au gout du jour.

Alors, pour ceux qui suivent la marque, ce modèle est déjà sorti début d’année 2020. Le modèle n’est donc pas tout à fait un nouveau smartphone, mais nous parlerons ici d’une évolution de cette édition d’Alcatel 3L 2020.

Alors pour cette nouvelle édition 2021, la marque nous propose un smartphone avec un écran 20:9 HD + Vast Display de 6,52 pouces. En outre, la marque annonce un rapport-écran/corps de 88.5%. De plus, il s’agit pour ce téléphone d’un double verre 2,5D à bords incurvés.

Au cœur du téléphone, on retrouve un processeur Octa-Core, de 4 Go de RAM. Celui-ci est en outre accompagné de 64 Go de ROM. Pour rappel, la version 2020était quant à elle équipée d’un écran d’une taille de 6.22 pouces. Le processeur quant à lui était un MediaTek MT6762 Helio P22. On devrait donc très certainement avoir un processeur de même gamme, mais remis au gout du jour.

On notera également que ce nouvel Alcatel 3L 2021 reprend le même concept que son prédécesseur pour ce qui est du lecteur d’empreinte. À savoir, un lecteur d’empreinte placé à l’arrière du smartphone. On constate aussi sur base des photos que les différents capteurs photo arrière prennent une place plus importante.

Prix et disponibilité.

L’Alcatel 3L sera disponible en Jewelry Black et en Jewelry Blue dans les prochains mois. Pas de date de sortie précise. Pour ce qui est de son prix, il ne nous a pas encore été communiqué. Cependant, aux vues des caractéristiques et du prix de l’édition précédente on peut supposer que ce modèle sera commercialisé aux alentours des 200€.