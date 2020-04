Le marché des tablettes pour 2019 dominé par Apple.

Strategy Analytics, société spécialisée dans les analyses de marché vient de publier son compte rendu concernant le marché des tablettes pour l’année écoulée. Un marché que détient encore Apple.

Il y a plusieurs années, le marché des tablettes a subi un boom d’expansion sans précédent. En effet, la tablette était devenue le produit high-tech à avoir à la maison. À mi-chemin entre l’ordinateur portable et le smartphone, la tablette avait su trouver sa place à la maison, mais aussi dans les familles.

En effet, l’objet étant plus compact et plus accessible qu’un ordinateur, mais avec un écran plus grand qu’un smartphone en a fait l’outil indispensable à la fois pour les représentants commerciaux, mais pour les parents qui souhaitent occuper les enfants en bas âge dans la voiture lors de déplacement ou en avion.

Depuis le marché s’est quelque peu essouffler. Peu d’innovation et un marché saturé a fait chuter les ventes. En effet, plus besoin d’acheter une tablette ou de changer de tablette tous les ans.

2019, une année pas trop mauvaise.

Effectivement, le marché des tablettes en 2019 a augmenté de 2% d’une année sur l’autre pour atteindre 1,9 milliard de dollars, selon le rapport de service de Strategy Analytics. La firme rapporte qu’Apple, Qualcomm, Intel, MediaTek et Samsung LSI détenaient les cinq premières places en termes de parts de revenus sur le marché mondial des processeurs d’applications pour tablettes (AP).

Un marché qui est toujours détenu par Apple, leader du marché avec 44 % de parts de revenus en 2019, suivi par Qualcomm et Intel, chacun avec 16 % de parts de revenus.

Une guerre des leaders qui se fait à la fois sur les plateformes que sur les composants eux-mêmes. De fait, Apple garde sa position de leader grâce aux ventes de ses tablettes maison, les iPads.

Il en est de même pour Samsung avec ses tablettes Samsung Galaxy Tab S. qui a su très vite titiller Apple.

Intel a représenté la majorité des livraisons de tablettes PC pour Windows en 2019. Une étroite collaboration avec Microsoft liée au secteur du PC portable depuis toujours.

Qualcomm, hérite par contre du gros marché des tablettes Android haut de gamme. Cependant, Qualcomm essaie de s’étendre dans l’écosystème Windows avec ses plateformes cellulaires Snapdragon Compute 8cx, 8c et 7c. Et ce afin d’aller grappiller des parts de marchés à Intel.