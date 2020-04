Les premières applications téléphoniques RPT-Bluetooth pour le suivi de COVID-19 montrent des résultats modestes.

Voilà maintenant près d’un mois qu’à Singapour on a lancé les applications téléphoniques RPT-Bluetooth de ce type pour identifier et alerter les personnes ayant interagi avec des porteurs du nouveau coronavirus. Et les résultats ne sont pas convainquant.

Effectivement, Singapour ville état avait décidé d’exploiter ce type d’application afin de tracer les personnes touchées par le Covid-19 et tentées ainsi de réduire la pandémie du virus sur son territoire.

La ville état se compose d’une population d’environ 5,7 millions soit moitié moins que la Belgique ou le Danemark et 12 fois moins que la France. La ville qui est elle aussi en quarantaine a dépassé les 9 000 cas.

La population pas très friande à être tracée !

Alors que cette ville est ce qui se fait de plus moderne et à la pointe des nouvelles technologies, seulement une personne sur cinq environ a téléchargé l’application TraceTogether, qui utilise les signaux Bluetooth pour enregistrer les moments où les gens ont été proches les uns des autres.

Selon Frederic Giron, un analyste basé à Singapour de la société d’études de marché Forrester :

« Cela demande beaucoup d’efforts de votre part en tant qu’utilisateur et la valeur n’est pas très tangible ».

Ainsi, les applications basées sur le Bluetooth sont conçues pour être plus respectueuses de la vie privée que les techniques de suivi. Des techniques qui utilisent les données du GPS ou du téléphone portable. Elles utilisent le Bluetooth pour diffuser et recevoir un signal crypté et pseudonyme depuis des téléphones proches. Et créer un journal des interactions qui restent sur le téléphone. De sorte que les noms et numéros des utilisateurs ne sont pas divulgués.

Toutefois, il est clair que de plus en plus de personnes voient avec ce type d’application une nouvelle méthode de traçage. Et de croisement de contacts. Des données qui pourraient une fois de plus permettre à des entreprises de « faire de l’argent ». Sur leur dos, et à leur insu. Ou d’en savoir un peu plus sur eux.

Des données déjà largement récupérées.

En effet, on peut déjà constaté avec certains réseaux sociaux, à quel point les systèmes nous épient. Certaines nous proposent d’ajouter des personnes avec qui nous sommes en relation. Alors, que pourtant au premier abord rien ne semble apporter un lien entre vous et cette personne.

Il risque donc d’être très difficile pour les organismes de santé de convaincre la population d’un tel procédé. D’autant que ce type d’application pourrait être exploité par des entreprises. C’est notamment le cas chez Ferrari qui va déployer sa propre solution.

Alors certes, bon nombre d’entre nous n’a rien à se reprocher. Mais la déviance du système par l’état ou des multinationales ne tient aussi qu’à un fil.