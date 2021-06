Sony WH-1000XM4 Midnight Blue, la nouvelle tendance de l’été.

Sony WH-1000XM4 Midnight Blue, la marque ajoute une nouvelle teinte à son produit phare qu’est son casque supra aural à réduction active de bruit avec cette nouvelle teinte Midnight Blue.

Alors, c’est clair, je pense qu’il n’est plus nécessaire de réellement vous présenter ce casque d’exception qui était tant attendu par tous les puristes de la marque et les mélomanes. De fait, le casque Sony WH-1000XM4 est au sein de la gamme des écouteurs sans fil de la marque, ce qu’elle a fait de mieux.

En avril dernier, la marque revenait avec ce casque sur le devant de l’actualité audio et plus précisément des casques audio en présentant une version sobre et vierge du Sony WH-1000XM4 avec son Silent White.

Cette fois la marque revient avec un autre coloris, le Midnight Blue.

« Selon le médiéviste et spécialiste des couleurs Michel Pastoureau : Le bleu est la couleur préférée, loin devant les autres. Et ce, quels que soient le sexe, les origines sociales, la profession ou le bagage culturel : le bleu écrase tout »

Voilà comment Sony explique le choix de proposer ce modèle dans cette teinte. Une version bleu-nuit qui selon la marque a été choisie pour séduire les puristes du son et les esthètes. La marque dit aussi avoir sorti cette couleur pour permettre une harmonie « mode » avec les tenues vestimentaires de ses clients. Bon il est vrai que le bleu-nuit est une couleur passe-partout et qui s’accorde un peu avec tout.

Sony WH-1000XM4 Midnight Blue, et la technique dans tout ça ?

ET bien, la partie technologique du casque reste inchangée. En effet, pas de spécificité supplémentaire sur ce modèle. On reste toujours sur une réduction de bruit signée Sony, réglable sur 20 niveaux. Une solution couplée à la technologie de détection sonore à double micro HD QN1.

Prix et disponibilité.

Le nouveau Sony WH-1000XM4 Midnight Blue est dès à présent disponible en ligne et chez les revendeurs habituels au prix public conseillé de 380 €.